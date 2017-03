De șapte ediții, de când prezintă emisiunea culinară „MasterChef”, Răzvan Fodor a furat meserie atât de la jurați cât și de la concurenți, astfel încât a ajuns as în propria bucătărie. Irina, soția lui Răzvan, este cea mai fericită femeie, căci nu este nevoită să stea la cratiță.

Răzvan Fodor nu doar că adoră să gătească, dar își dă afară din bucătărie soția, pe Irina. „Noi suntem împărțiți. Eu sunt cu gătitul și mă bucur că nu se bagă nimeni peste mine în zona de gătit, cum nu mă bag nici eu în zona ei de prăjituri. O zonă pe care ea o stăpânește foarte bine”, ne-a declarat Fodor, completând că nu are ajutor nici măcar din partea fiicei sale.

„Am învățat-o că nu are voie la cuțite. Cuțitul e un lucru rău și până la o anumită vârstă nu are voie să se atingă de el. De atunci a luat-o exact așa, iar acum îmi spune: „Tati nu mă bag. Nu știi că nu am voie la cuțite”. Chiar am vrut să o învăț să bată niște ouă pentru omletă și imediat mi-a adus aminte că nu are voie în bucătărie. De mică merge pe un drum bun, se ferește de bucătărie. O să-și ia un soț care o să gătească”, a completat Răzvan despre Diana, micuța lui.

Răzvan Fodor a „furat” meserie și de la concurenți

Fără nicio reținere, Răzvan a recunoscut că cele mai multe ponturi le are de la concurenți. „Am aplecat urechea în stânga și dreapta și nu de puține ori chiar am învățat multe lucruri de la concurenți. „Fur” mici chestii și le duc la mine acasă, în bucătăria mea, între pereții mei, prietenii mei. Anul acesta am învățat 3-4 rețete doar de sosuri, strict de sosuri. În rest la cărnuri le cam știu pe toate cum se fac și în ce ordine”, ne-a mai spus Fodor.