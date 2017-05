În ultima perioadă, Andreea Marin parcă s-a reinventat. Zâna arată din ce în ce mai bine, iar asta se vede cu ochiul liber. Secretul siluetei Andreei Marin este unul banal, accesibil pentru toată lumea, după cum chiar ea declară. Vedeta TV este pasionată de dans, iar asta o ajută să se mențină în formă.

Andreea Marin a fost mereu o femeie frumoasă însă a avut multe fluctuații de greutate. În ultima vreme însă a știut ce să facă pentru a avea o imagine perfectă.

„Măcar de la o vârstă încolo este cazul să învățăm să avem grijă de noi ca femei și cred de fapt că frumusețea nu are legătură cu vârsta. Fiecare etapă de viață are frumusețea ei. E necesar să ne respectăm pe noi înșine și să învățăm așa puțin câte puțin să nu mai punem timpul ca scuză sau lipsa timpului ca scuză pentru a nu avea grijă de noi. Sau lipsa banilor. Pentru că există soluții pentru fiecare om, fie că are mai mult sau mai puțin timp, fie că are la dispoziție un buget mai mare sau unul mai mic”, ne-a declarat Andreea, completând că nici înaintarea în vârstă nu o va determina să recurgă la serviciile medicului estetician.