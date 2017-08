De ani buni, Ștefan Stan se numără printre artiștii cei mai căutați pentru a menține atmosfera la nunți, botezuri și alte cumetrii. Cu toate că are destule invitații, Ștefan Stan s-a apucat de „spart nunți”, mai precis să meargă neinvitat la petrecerile unor oameni pe care nu i-a cunoscut niciodată în viața lui.

Dispărut de o bună perioadă de timp din atenția publicului, Ștefan Stan a reușit să ne uimească atunci când l-am reîntâlnit. Primul câștigător al show-ului „Vocea României” ne-a dezvăluit sincer că noua lui ocupație este să „spargă nunți.

„Mai nou m-am apucat să „sparg nunți”. Dacă eu nu am parte de una și merg să cânt tot timpul la alte nunți, m-am gândit că ar fi o chestie foarte drăguță să merg pe neașteptate la oameni. Este un proiect pe care l-am dezvoltat eu. Într-adevăr vine tot de afară, Maroon 5 l-a făcut prima dată și mi-a plăcut foarte tare ideea: să mergi să cânți la nunți unde oamenii nu sunt pregătiți, habar nu au, nu se așteaptă”, ne-a declarat Ștefan, completând că are și complici la aceste acțiuni.

„Spărgătorul de nunți este o colaborare între mine și band-ul meu. Am 7 oameni după mine. Este destul de complicat. Am avut noroc doar la o singură nuntă unde am nimerit o altă formație cu instrumente și cu toate cele. Noi avusesem un concert în Brașov și am discutat cu cealaltă formație dacă putem veni la nuntă să cânt pe instrumentele lor”, a mai spus amuzat artistul.

Ștefan Stan „sparge nunțile” pe care le găsește întâmplător pe Facebook

Strategia lui este una extrem de simplă. Atunci când are puțin timp liber sau când se află într-un oraș de provincie, apelează la prietenii virtuali și se interesează de o nuntă. „Intru în direct pe site-urile de socializare și întreb unde este o nuntă de spart, unde pot să vin să cânt și eu o melodie-două. Acum în ultima perioadă a fost un pic mai complicat și nu am mai apucat să sparg nicio nuntă pentru că am tot avut concerte în weekend, multe și pe litoral, și unde au fost nunți am fost un pic mai obosit să mai fac ceva. Dar din toamnă am să o fac mai des”, ne-a mai spus Ștefan, care a ținut să precizeze că face acest lucru tocmai pentru că își dorește să intre în contact cu oamenii și să le aducă o bucurie pe chip, nu pentru a face bani.

În afară de nunțile unde se duce neinvitat, Ștefan Stan are clienții lui.

„Ștefan Stan nu este scump. Având în vedere ceea ce oferă. Băi, eu chiar ofer spectacol de calitate. Nu sunt tâmpit să iau banii degeaba. De fapt nu iau eu banii că dacă ar fi după mine aș cânta pe niște prețuri derizorii. E management-ul care impune anumite lucruri. Nu poți să strici piața că sar ceilalți artiști în cap. În plus am un band de 7 oameni care trebuie plătiți. Eu cânt de plăcere și se vede lucrul ăsta. Cine m-a avut la evenimente și-a dat seama de asta”, a concis cântărețul.

VIDEO: Robert Hanciarec