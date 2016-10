VIDEO EXCLUSIV. Sylvia s-a reprofilat! Amână nunta și copilul pentru meditații și yoga

De ceva vreme, Sylvia s-a reprofilat, iar după ce a pus muzica pe loc secund a urmat cursuri de dezvoltare personală, s-a apucat de yoga și meditații. Mai mult, cântăreața este dispusă să amâne nunta și copilul pentru a putea aprofunda cunoștințele acumulate în ultima vreme.

Sylvia nu doar că s-a reprofilat, dar are de gând să amâne nunta și copilul până va reuși să se specializeze în noua meserie pe care și-a ales-o.

„Îmi doresc să fac un copil. Sper ca anul viitor să mă apuc și eu de treabă, dar momentan chiar am fost preocupată cu mine însămi și trebuia să mă repar pe mine ca să pot să încep un nou capitol în viața mea. Mă bucur foarte mult că am găsit ceva ce-mi place. Eu mă ghidez după propoziția asta „Găsește un scop pe care să-l slujești și apoi scopul te va sluji pe tine”. Eu am găsit scopul”, a declarat Sylvia pentru Libertatea.

Sylvia s-a reprofilat și vrea să-și deschidă un cabinet psihologic

După ce a obținut o diplomă de la Ministerul Muncii, Sylvia s-a reprofilat de la muzică la psihologie. Prin urmare, cântareața se gândește tot mai mult la ideea de a-și deschide un cabinet de consiliere personală. „Eu acum am dreptul legal să-mi deschid un cabinet și să am consultații, să practic această consiliere de dezvoltare personală, însă este o responsabilitate extraordinar de mare, căci nu pot să spun că după un curs pot să fac consiliere, dar într-o bună zi mi-ar plăcea să am un curs al meu, care să reprezinte experiența mea, însă trebuie să mai experimentez”, ne-a mai declarat artista.

FOTO: Dumitru Angelescu