Prospăt întoarsă din vacanța de iarnă, Tily Niculae abia așteaptă să plece din nou. Actrița declară că are de gând ca, tot anul 2017, să nu stea prea mult timp pe gânduri și să organizeze tot soiul de vacanțe. Tily Niculae promovează vacanțele cu buget redus și susține că va face tot posibilul să adune „material”, deci va călători cât va putea de des.

Cea mai fericită de această acțiune a lui Tily a fost nimeni alta decât fiica ei, Sofia, care așteaptă cu nerăbdare o altă aventură. Ideea lui Tily i-a venit de curând, după ce și-a dat seama că în ultimii ani a lăsat dorința de aventură pe seama lipsei banilor și a încercat să găsească o soluție astfel încât, cu bani puțini să ajungă să-și facă şi concediul mult visat. Recent, ea și familia ei au fost la schi în Bulgaria, unde a găsit prețuri mult mai mici și condiții relativ mai bune în comparație cu Valea Prahovei.

„Instructorul a fost fabulos, dar pânâ să vorbesc de el, la modul profesional evident, să vă spun cum am plecat. A fost ceva de genul: Dragoș (n.r. soțul ei), noi în 2017 trebuie să încetăm cu fricile și trebuie să ne bucurăm de momente acum, adică dacă ți-am spus azi plecăm în vacanță, chiar plecăm în vacanță. Am plecat pe 3 ianuarie la plezneală la Bansko. Eu am schiat la un moment dat când eram mică, soțul meu a schiat și el tot când era mic, dar la modul așa, să fie, iar Sofia nu s-a urcat niciodată. A fost o experiență fabuloasă pentru că în primul rând am dat peste un om extraordinar, căruia îi mulțumesc, cu buget super bun. Am fost în extra sezon și am plătit 68 de euro pentru un apartament cu chicinetă, iar pentru instructor am dat 100 de euro pe zi, asta pentru toți trei, însă doar Sofia a fost o elevă bună. Nu mi-a venit să cred. Fiindcă ea și-a dorit foarte mult, am mai stat încă o zi. De a doua zi am coborât 14 kilometri pentru începători”, ne-a declarat Tily Niculae.