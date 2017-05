La evenimentele mondene, vedetele nu se încurcă să care prea multe lucruri după ele. A fost și cazul Petrecerii Viva! 18 ani, care a avut loc joi seară la Clubul Diplomatic. Vedetele și-au asortat ținutele cu poșete mici, în care nu încap prea multe, ci dar strictul necesar.

Libertatea a aflat ce „ascund” vedetele în poșete, la cel mai tare eveniment al anului, Petrecerea Viva! 18 ani.

Iulia Albu are fotograf „cărăuș”

Pentru că la astfel de evenimente accesoriul ideal este clutch-ul, vedetele nu își permit să ia cu ele prea multe lucruri. Așa că, se rezumă la strictul necesar: bani, telefoane, chei, rujuri, farduri și…cardul. Nu și Iulia Albu, care preferă să-și lase bunurile în grija omului său de încredere: fotograful care o însoțește la toate evenimentele.

„E un un fotograf al meu, cu care merg la evenimente și care îmi ține lucrurile. Telefonul e tot la el. E omul meu de încredere”, ne-a mărturisit Iulia Albu, la Petrecerea Viva! 18 ani.

Raluca Bădulescu e fan papornițe

Și Raluca Bădulescu a fost nevoită, constrânsă de dimensiunile poșetei, să lase acasă din lucruri și să ia cu ea numai farduri și indispensabilul telefon mobil. Altfel, creatoarea de modă este adepta genților de mari dimensiuni, însă pentru evenimentele de acest gen, recomandă clutch-urile.

„Am două farduri și un telefon. În gențile de genul acesta nu încape mai nimic. Mie îmi plac mai mult papornițele, gențile mari în care putem să ne îndesăm toată viața. Dar la astfel de evenimente, recomand clutch-urile”, a spus Raluca Bădulescu.

Andreea Bănică nu și-a mai luat „încălzitorul de funduleţ”

Andreea Bănică ne-a surprins anul trecut la un eveniment monden când a recunoscut cu o sinceritate debordantă că în poșeta ei și-a găsit loc, pe lângă chei, și… „încălzitorul de funduleţ”. „Am încercat să bag şi telefonul, dar nu a mai încăput. Am acest clips, l-am avut în păr până la intrare, mi-a ţinut bucla. Mai am cheile de la maşină, plus încălzirea, la care îi dau drumul de aici, să-mi încălzesc funduleţul”, ne spunea vedeta, anul trecut.

De data aceasta, Andreea Bănică și-a luat poșeta numai de decor, iar singurul obiect de valoare, telefonul, a rămas la o prietenă.

„E mai mult de decor (poșeta n.r.), ca să dea bine. În seara asta am venit cu șoferul. N-am apucat să-mi pun toate ustensilele în poșetă, le-am lăsat în mașină și mi-am luat numai telefonul”, ne spus Andreea Bănică.

Sute de vedete au participat, joi, la cel mai tare eveniment al anului, Petrecerea Viva! 18 ani. Revista Viva! sărbătorește 18 ani de la apariția primului număr.

Printre vedetele care au fost prezente la Petrecerea Viva! 18 ani s-au numărat Andra și Cătălin Măruță, Oana Roman, Adina Buzatu, Nico, Luminița Nicolescu, Jorge, Crina Abrudan, Andreea Marin, Ilinca Vandici, Adela Popescu, Vica Blochina, Cove, Anca Țurcașiu, Andreea Esca, Giulia, Anca Serea, Adi Sîna, Iulia Albu, Raluca Bădulescu.

Ținutele de pe covorul roșu au fost comentate de stilistul Ovidiu Buta.

FOTO: Vlad Chirea

VIDEO: Cosmin Nistor