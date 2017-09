Ilinca Vandici s-a îndrăgostit în prima ei zi de școală

Amintirea primei zile de școală este de neșters. Ilinca Vandicine ne-a povestit prin ce emoții a trecut când a făcut cunoștință cu doamna învățătoare, dar de cine s-a îndrăgostit la prima vedere. (Citeşte AICI toate informaţiile despre noul an şcolar)

Ilinca Vandici ne-a povestit că în clasa I a avut prima ei relație serioasă, relație care a ținut până în clasa a patra, atunci când au fost despărțiți… de soartă. „Eu țin minte că eram extrem de emoționată în prima zi și, mă refer la prima zi din clasa I. M-am îndrăgostit din prima zi de școală de un coleg, de care am rămas îndrăgostită până în clasa a patra, deci la mine este cu stabilitate și cam atât. Mai există colegul, dar nu mai păstrăm legătura din păcate. Eu, dacă nu sunt cu rețelele de socializare, nu prea am unde să-i găsesc, dar îi salut pe această cale pe toți colegii mei din clasele primare, generală și liceu”, ne-a povestit prezentoarea de la „Bravo, ai stil”, care în ciuda îndrăgostelii nu a amestecat viața amoroasă cu școala.

„Am fost o elevă de nota 10. Am fost obligată să fiu. Glumesc, dar cumva din glumă asta este și realitatea. Până la un moment dat, când deja lucrurile nu au mai fost atât de simple, eu nu am mai fost atât de focusată. Aș putea să zic că am avut premiul I până în nu știu ce clasă și am fost un elev de nota peste 8 până aproape de terminarea liceului, dar zic să nu ne lăudăm. Eu cred că nu există perfecțiune și de asta nici nu cred în notele astea umflate la maximum. Inclusiv pentru copilul meu nu am de gând să forțez lucrurile, ba dimpotrivă am de gând să-l las să-și aleagă lucrurile la care dorește sau materiile la care dorește să fie de 10 pentru că nu vreau să fie de 10 la toate materiile așa cum este Maurice”, a mai completat Vandici.

