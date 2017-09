Ilinca Vandici a fost una dintre cele mai urmărite mămici din showbiz, asta și pentru că și-a dorit să fie pe micul ecran până aproape de ultima lună de sarcină. În pauza de două luni, Ilinca Vandici a născut un băiețel perfect sănătos, iar acum declară că totul se învârte în jurul lui.

La o lună de când a devenit mămică, pe Ilinca am întâlnit-o pe platourile de filmare de la „Bravo, ai stil”, întrebându-ne dacă vedeta chiar a fost gravidă sau nu.

„Nu cred că este o supriză pentru nimeni faptul că eu nu m-am îngrășat pe parcusul sarcinii, ci am avut doar o burtă foarte mare pentru că bebe a fost puternic și sănătos, așa cum este și încontinuare. Datorită metabolismului, datorită faptului că am făcut sport, datorită alimentației extrem de sănătoase pe care am încercat să o țin sub control pe toată durata sarcinii și atunci e normal că și recuperarea e mult mai ușoară. Dar folosesc și corsetele acelea speciale, tip clepsidră, care mă ajută pentru că se mai văd urmele, cel puțin în zona abdomenului. Nu e grav, oricum a trecut doar o lună și mai avem timp să ne recuperăm. Vă promit în curând proba costumului de baie. Eu o fac iarna ca să fiu mai specială”, ne-a declarat Ilinca. De altfel moderatoarea show-ului de stil ne-a permis să intrăm în sufletul ei de mamă și, deși nu se simte încă pregătită să-l expună public pe fiul ei, ni l-a descris de parcă nici nu mai aveam nevoie de vreo fotografie.

„Când l-am văzut prima dată am plâns foarte tare și a fost o descărcare de emoție, de fericire. E foarte dificil să descriu în cuvinte care au fost sentimentele care m-au încercat la momentul respectiv. Ulterior mi-a fost destul de greu să mă acomodez și să înțeleg ce se întâmplă pentru că eram foarte obosită, aveam și operația, încercam să fiu atentă la tot ce mă sfătuiau asistentele și doctorii pentru a reuși să-l alăptez pe bebe și să prind din zbor cât mai multă informație. Cam primele trei săptămâni a fost destul de dificil. Ceva crunt. Însă de atunci lucrurile s-au așezat, bebe s-a liniști foarte tare pentru că probabil m-am liniștit și eu. Acum la mine în brațe se liniștește în 2 minute. Din păcate nu-l mai alăptez. Din păcate asta a fost o situație care m-a debusolat așa puțin pentru că cel mai probabil din cauza stresului în a șaptea zi de dimineață nu am mai avut lapte. Asta m-a afectat foarte tare pentru că mi-am dorit și m-am străduit foarte mult să-l alăptez”, a mai spus Vandici.

În toată această fericire, Ilinca susține că singura frustare pe care o are este aceea că nu a putut să-și alăpteze prea mult timp pruncul, în condițiile în care a făcut tot ce a ținut de ea.

„Eu am stat pe lângă prietenele mele care aveau bebeluși și am asistat la prima băiță, la schimbat de scutece, la alăptat și practic acum a devenit o chestiune de rutină la mine. I-am făcut băiță imediat. I-a făcut și Andrei băiță pentru că da, este un moment unic, însă o avem pe doamna Lili, asistentă la neonatologie și care vine în fiecare seară și îi face masaj și băiță”, ne-a mai povestit Ilinca, declarându-ne că se bucură enorm că are un soț care se implică total în creșterea micuțului lor, permițându-i astfel să se reîntoarcă la muncă.

„Vreau să promovez ideea că o femeie poate să facă și carieră și poate să aibă grijă și de familie, chiar dacă vorbim de un bebeluș. Doar la noi în România este concepția asta că „te-ai întors la muncă și cu cine ai lăsat bebelușul”. Credeți-mă, bebelușul este foarte bine, că nu sunt vreo nebună. Este cu bunicile care îi oferă toată dragostea din lume, la fel și Andrei”.

