Prima zi de școală este emoționantă atât pentru copii, dar și pentru părinți. Dar nu pentru toți părinții. Iulia Albu, de exemplu, n-are nicio tresărire. (Citeşte AICI toate informaţiile despre noul an şcolar)

Deloc suprinzător din partea Iuliei Albu, jurata de la „Bravo, ai stil” ne-a mărturisit că nu-i dau lacrimile nici măcar atunci când o duce pe Mikaela, fiica ei, în prima ei zi de școală.

„Vedem cum o să fiu în prima zi din clasa a doua. I-am mutat școala, am mutat-o pe Mikaela la altă școală și chiar nu știu cum o să reacționez. Anul trecut nu mai țin minte cum am fost, dar sigur nu am plâns. Nu sunt o tipă atât de sensibilă poate v-ați dat seama de asta”, ne-a spus râzând Iulia Albu.

VIDEO: Cosmin Nistor

