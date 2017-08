VIDEO/ Kamara lansează “Comme le vent”, a doua piesă din trilogia pe care o pregătește în limba franceză!

Kamara, jumatatea de culoare din trupa Alb Negru, lanseaza azi un nou single in limba franceza, cu videoclip, la piesa “Comme le vent”. Aceasta este practic o continuare a lui “Encore plus fort”. Dar ne explica el mai bine!

“Piesa cu clip “Comme le vent” este partea a doua de la “Encore plus fort”, o sa fie o trilogie si videoclipul continua de asemenea povestea din primul clip. Este practic a doua zi dupa intoarcerea personajului feminin, a iubitei mele din clip, interpretata de balerina si coregrafa Laura Alecsandru. Se continua astfel povestea de dragoste cu nabadai. Iubita mea pleaca si se intoarce a doua zi de dimineata. Este mai mult o piesa de legatura pentru partea a treia, care va urma. “Comme le vent” este o piesa pe care o poti asculta oricand, si in masina si acasa, merge bine, e cu un sound fresh si cu anumite accente de nostalgie de prin anii mai vechi ai muzicii franceze, care confera o particularitate acestei piese. Piesa este facuta alaturi de Rares Varniote (Free DJ), cu care am colaborat si la single-ul “Mi-e sete de tine”, impreuna cu Ralflo, iar videoclipul l-a facut Bogdan Pauna, directorul de imagine fiind Octavian Lucian. Tin sa multumesc Sprint Music pentru sustinere!”, marturiseste Kamara.