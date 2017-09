Prima zi de școală (sau…aproape) pentru fiica Simonei Pătruleasa. E drept, Ingrid merge în clasa zero, un fel de prelungire a gradiniței, dar asta nu o împiedica pe mama ei să fie foarte emoționată! (Citeşte AICI toate informaţiile despre noul an şcolar)

Cu mari emoții, Simona Pătruleasa așteaptă nerăbdătoare ca fiica ei, Ingrid, să meargă la școală.

„În clasa 0 este tot un fel de prelungire a grădiniței, adică nefiind teme și o presiune mare asupra copilului este ok. Dacă aș mai lăsa-o încă un an e mult prea isteață și mult prea descurcăreață, deși are și momente când este și timidă și nu aș vrea să o las să fie prea mică față de ceilalți colegi. Pentru mine este o plăcere. Sper să fie și pentru ea o plăcere pentru că nu este ca mine, nu o văd ca mine atunci când eram mică. Eu eram foarte conștiincioasă, foarte cuminte, foarte liniștită. Ea este opusul meu: agitată, nu știu dacă va reuși să stea în bancă atât cât ține o oră, dar o să trecem și peste asta”, ne-a declarat Simona, completând că va avea emoții mereu pentru fiica ei. „O să am emoții mari pentru că mă știu cum sunt. Adică eu am emoții și când o duc la înot, la tenis, la orice ține de ea”.

Simona Pătruleasa și-a înscris fiica la școală

Spre surprinderea ei, Ingrid nu se aseamănă deloc cu ea atunci când vine vorba de școală. „În prima mea zi de școală a fost și cu emoții și cu entuziasm. Știu că nu am dormit toată noaptea. Am avut o domnișoară învățătoare tânără și frumoasă și mă duceam cu mare plăcere la școală. Sper să aibă și Ingrid norocul ăsta și să aibă parte de un cadru didactic dedicat, care iubește foarte mult copiii”, ne-a mai povestit prezentatoarea știrilor Kanal D.



