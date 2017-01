Virgil Ianțu vorbește despre întoarcerea în televiziune. „Înseamnă că nu am greșit”

Virgil Ianțu vorbește despre întoarcerea în televiziune. Prezentatorul a mărturisit că și-ar dori să revine pe micile ecrane.

Virgil Ianțu a fost unul dintre cei mai simpatizați prezentatori de televiziune de la noi. Emisiunile pe care le-a prezentat, „Vrei să fii miliardar?” și „Copiii spun lucruri trăsnite” s-au bucurat de mare succes. Din păcate, prezentatorul a decis să renunțe la aparițiile pe micul ecran. cel puțin pentru moment, pentru că a mărturisit, într-un interviu pe care l-a acordat pentru revista Unica, că și-ar dori să se întoarcă în televiziune.

Virgil Ianțu vorbește despre întoarcerea în televiziune: așteaptă o propunere care să îi placă

Prezentatorul a explicat că îi e dor de public, de telespectatori, dar revenirea sa pe micile ecrane este condiționată de un proiect care să îi fie pe plac.

„Să știi că și eu cred asta și mă bucur! Agenția cu care lucrez a făcut de curând o cercetare și am fost tare bucuros să aflu rezultatele. Am descoperit că, deși am lipsit de la tv, sunt în preferințele publicului, că ei apreciază în continuare verticalitatea mea, implicarea în zona educațională. Percepția publicului asupra imaginii mele este neschimbată, ceea ce înseamnă că nu am greșit când am ales să stau cât de departe pot de scandal, tabloid sau orice alte propuneri din această direcție.

Mă bucur să văd că ce am construit de-a lungul anilor nu s-a șters. Mai mult, generația tânără îmi e alături, ei de fapt au fost copiii emisiunilor cu copii de acum câțiva ani. Și asta e tare bun și le mulțumesc că mă urmăresc în ceea ce fac, e o generație faină! La TV mă veți vedea atunci când voi primi o propunere care să mă reprezinte, să îmi facă plăcere”, a afirmat Virgil Ianțu.

„Mi-ar plăcea să revin, desigur, atât timp cât mă regăsesc în ce fac, în locul potrivit. Primesc foarte multe mesaje pe acest subiect pe siteul meu. De câte ori scriu ceva, pe lângă discuțiile pe care le am cu cei care mă urmăresc acolo, inevitabil vine și această întrebare. P

robabil că și eu le lipsesc lor, oamenilor, care mă întreabă de asta. Cât timp ai oameni care te doresc și te apreciază pentru ceea ce le transmiți, ai un public, înseamnă că e nevoie de tine. Îmi iubesc publicul, iubesc oamenii, lucrul în echipă, munca de platou și știu că experiența acumulată m-ar ajuta foarte mult astăzi”, a mai spus el.