Vocea României 2016. Concurenții care merg mai departe. Ce show a fost la confruntări | VIDEO

Ioana Ignat – Corina Cuniuc



Vocea Romaniei – sezonul 6: Ioana Ignat Corina Cuniuc – Take Me To Church pe vocearomaniei.protv.roMoga a ales-o pe Ioana. Corina a renunțat la concurs și a plecat înainte de a afla dacă vreun antrenor dorește să o salveze.

Andreea Olaru – Radu Iaszberenyi



Vocea Romaniei – sezonul 6: Andreea Olaru Radu Iaszberenyi – Where The Wild Roses Grow pe vocearomaniei.protv.ro

Marius Moga a ales-o pe Andreea. Radu a plecat, pentru că nu a fost salvat de nici un alt antrenor.

Vocea României 2016. Confruntări din echipa Smiley

Mihai Olteanu – Barbara Isasi



Vocea Romaniei – sezonul 6: Barbara Isasi Mihai Olteanu – Like I’m Gonna Lose You pe vocearomaniei.protv.ro

Smiley a ales-o pe Barbara. Mihai nu a fost salvat.