Vocea României 2016. Loredana și-a cerut scuze față de un concurent

Vocea României 2016. La pregătirile pentru primul duel din echipa ei, cel dintre Rucsandra Iliescu și Vlad Constantin, Loredana Groza a avut parte de o situație tensionată.

”Au făcut colegii o glumă și eu am continuat-o. Mi-am cerut scuze. Nu a fost nimic intenționa. Nu am nimic cu nimeni din jurul meu”, a spus Loredana, care s-a scuzat și la final, după ce a ales-o pe Rucsandra în detrimentul lui Vlad: ”Să mă ierți dacă te-am supărat”. ”Am zâmbit și am trecut mai departe. Pentru cameră”, a reacționat el.

În concurs, a părut că lucrurile s-au reglat, iar Lori și Vlad s-au îmbrățișat. Vlad a fost salvat de Tudor Chirilă.

Tensiune la confruntările Vocea României 2016

Confruntările au început în forță la Vocea României 2016. Două dintre concurentele lui Marius Moga, Ioana Ignat și Corina Cuniuc, au dat statul noii faze a competiției cu un duet controversat.

Fetele au cântat piesa ”Take me to church”, au intrepretat bine, însă momentul lor artistic a avut darul de a-l supăra pe Tudor Chirilă, care a considerat că mesajul piesei, despre care Hozier spunea că ”piesa este despre umanitate în starea ei cea mai naturală, despre cum aceasta este subminată constant de organizațiile religioase și de cei care spun că acționează în numele lor”, nu a fost transmis așa cum trebuia.

”Cântecul ăsta e orice, dar nu lasciv. Ca moment artistic, a fost ceva pe lângă”, a spus Tudor Chirilă. Ioana Ignat i-a răspuns: ”Am uitat să ne sărutăm la final”. Tudor Chirilă nu a apreciat replica ei: ”Nu trebuie să mă iei la mișto. Și dacă vă sărutați făceați și mai rău. Au fost două voci foarte bune, dar emoție, zero”.