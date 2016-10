Vocea României 2016. Ultima rundă de audiții pe nevăzute

Vineri, concurenții de la Vocea României 2016 luptă pentru un loc în cele patru echipe, în ultima rundă de audiții pe nevăzute Vocea României.

Înainte de startul ultimei runde de audiții pe nevăzute de la Vocea României 2016, mai sunt doar opt locuri libere în cele patru echipe, iar concurenții vor avea de dat un examen dificil, pentru a merge mai departe către marele trofeu. Tensiunea crește din ce în ce mai mult, iar cei care vor urca săptămâna această pe scenă vocilor vor lupta pentru singurul loc rămas în echipa Tudor, pentru cele două locuri din echipa Loredana și echipa Smiley și pentru cele trei locuri din echipă Moga.

Confruntarea va fi acerbă atât pentru concurenți, care vor interpreta piese rock, pop, indie, latino, soul sau r&b, cât și pentru antrenori, care își doresc să-și completeze echipele cu cele mai bune voci ale acestui sezon. În ultima rundă de audiții pe nevăzute vom asculta melodii precum Stronger, What is love, Piece of my heart sau Radioactive și vom vedea ce îi va face pe Tudor, Loredana, Smiley și Moga să spună: ”Ai acel testosteron în voce” sau ”Intrebarea e: de ce a căutat-o pe străzi plângând? Ce, nu avea telefon?”.

Vocea României 2016. Tudor Chirilă a criticat dur concurenții

Tudor Chirilă, solistul Vama şi juratul la emisiunea „Vocea României” a postat, în urmă două săptămâni, un mesaj dur pe Facebook, cu trimitere la trupele care se rezumă doar la cânta coveruri, fără a avea nicio intenţie de a crea ceva nou: ”Cariera mea muzicală se bazează pe cântece pe care le-am compus împreună cu colegii mei din Vama Veche şi mai târziu din Vama. Peţuiesc la maximum creativitatea şi originalitatea. Influenţele nu se pot evita, dar în toate încercările mele de a scrie muzică mi-am propus să fiu original, să scriu muzică originală mai ales ca linie melodică. Prin urmare, mi-e greu să înteleg cum poate un cântăreţ să fie fericit interpretând doar piesele altora. OK, nu oricine poate să compună, înţeleg asta.

Dar cred că oricine poate încerca. Şi dacă nu reuşeşti singur, cauţi colaboratori. Şi dacă nici aşa nu funcţionează, rogi pe cineva să scrie cantece pentru tine, pe stilul tău şi pentru personalitatea ta. Să ne înţelegem… şi Beatles au început cântând coveruri prin Hamburg, şi Rolling Stones au început cu coveruri, dar nu au rămas în punctul ăla. Le-au folosit ca să înveţe, să devină nişte live performeri mai buni şi apoi au început uşor-uşor să-şi scrie propriile piese. Şi ce piese! Să vii la Vocea Romaniei ca să mai prinzi o nuntă mi se pare trist. Da, la Vocea Romaniei se cântă coveruri pentru că ăsta e formatul. Dar se presupune că show-ul ăsta e doar un punct de plecare sau un restart”.