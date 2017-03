Vocea României Junior. Încă șapte concurenți au reușit să întoarcă scaunele antrenorilor

Vocea României Junior. Șapte copii au reușit să-i impresioneze pe cei trei jurați-antrenori: Andra, Inna și Marius Moga.

Copii cu voci puternice au urcat duminică pe scena Vocea României Junior și i-au cucerit pe Andra, Moga și INNA cu interpretări extraordinare. Chiar dacă toți concurenții au fost foarte buni, antrenorii au fost extrem de atenți și i-au luat în echipele lor pe micuții care au transmis cea mai multă emoție și energie. Toți participanții au fost susținuți în culise de gazdele emisiunii, Mihai Bobonete și magicianul Robert Tudor, au primit cadouri și au fost încurajați în permanență.

Seara a fost deschisă de Maia Mălăncuș, care a interpretat melodia Bang, bang. Timbrul ei vocal special i-a fermecat pe antrenori, care și-au întors scaunele pentru ea. Cei trei au luptat pentru Maia minute în șir. ”Eu cred că tu ai șanse foarte mari, având în vedere vârsta pe care o ai, ca la un moment dat să întreci și antrenorii de aici. Ești o fetiță foarte drăguță, foarte talentată. Eu știu să lucrez cu vocile, ăsta e un lucru la care mă pricep”, a spus Moga, în echipa căruia a mers Maia.



Cu o voce extrem de sensibilă, George Rotaru a cântat duminică piesa When I was your man și a transmis foarte multă emoție. INNA l-a ascultat cu atenție și nu a ezitat să se întoarcă pentru a-l lua în echipa ei. ”Bine ai venit în echipa mea! Mă simt fericită! Mă bucur foarte tare”, i-a spus INNA.



Alexia Niculae a urcat pe scenă cu zâmbetul pe buze și gata să învrăjească antrenorii. Micuța a cântat melodia Evil like me, a dansat și a interpretat perfect întregul moment. INNA și Moga au fost impresionați de timbrul vocal al Alexiei și și-au întors scaunele fără ezitare. ”Pe mine m-ai hipnotizat cu povestea ta. Îmi place foarte tare vocea ta și îmi place prezența ta scenică, zâmbetul tău este foarte natural și îmi amintește de mine. Aș vrea să fii în echipa mea foarte mult, pentru că împreună putem face lucruri mari”, i-a spus INNA, iar Alexia a ascultat-o și a mers în echipa ei.



Adrian Ivan a încântat publicul și antrenorii cu interpretarea piesei Billionaire, iar Marius Moga a fost convins rapid de vocea concurentului și și-a întors scaunul pentru a-l lua în echipa lui. ”Mi-a plăcut cum ai cântat, ai fost pe flow. Și unii artiști mari au de învățat de la tine. Bine ai venit în echipa mea!”, i-a spus Moga.

Vocea puternică a Dariei Oprea a răsunat duminică în întreaga sală. Concurenta a cântat perfect piesa Runnin’, iar Andra și-a întors scaunul pentru ea, fiind fermecată de calitățile sale vocale incredibile. ”Bine ai venit în echipa mea! Daria face parte din echipa mea și vrea să o aplaudați!”, a spus Andra.



Theodor Andrei a demonstrat că nu contează vârsta pentru a fi un adevărat artist. Concurentul a interpretat melodia I hate myself for loving you, iar vocea lui puternică l-a convins pe Moga să se întoarcă și să-l ia în echipa lui. ”Mi-a plăcut foarte tare că ai nerv și atitudine. Andrei, bine ai venit în echipa mea!”, i-a spus Marius la finalul momentului.



Ultima concurentă care a reușit în cea de-a doua ediție Vocea României Junior să ocupe un loc într-una dintre cele trei echipe a fost Maria Răducanu. Micuța concurentă a cântat piesa Necessary evil, iar Andra, Moga și INNA au fost cuceriți de timbrul ei vocal aparte și și-au întors scaunele. ”Eu te vreau în echipa mea și facem ce vrei tu: improvizăm, cântăm, ne jucăm. Foarte, foarte bine!”, a spus Andra, în echipa căreia a mers Maria.



La finalul celei de-a doua ediții Vocea României Junior, situația pe echipe este următoarea: echipele Moga și INNA au câte cinci concurenți, iar Andra are patru voci în echipa sa.