William Peter Blatty, autorul ”Exorcistul”, a murit

William Peter Blatty, autorul celebrului roman „The Exorcist” (Exorcistul), cel care a scris și scenariul pentru adaptarea acestuia pentru marile ecrane – recompensată cu premiul Oscar – a decedat la vârsta de 89 de ani după o lungă suferință, a anunțat vineri realizatorul filmului, William Friedkin.

”William Peter Blatty, dragul prieten și frate care a creat ”Exorcistul”, a decedat ieri”, a scris Friedkin într-un mesaj publicat pe Twitter. „RIP William Peter Blatty, autorul celui mai bun roman horror din vremurile noastre. Adio, Old Bill”, a scris și scriitorul Stephen King pe aceeași rețea de socializare.

Soția romancierului, Julie Alicia Witbrodt, a declarat pentru Washington Post că soțul ei suferea de mielom multiplu, o formă de cancer al sângelui.

Blatty a fost autorul mai multor opere literare, însă creația sa cea mai importantă rămâne romanul horror publicat în 1971, care a devenit un adevărat fenomen. Volumul s-a vândut în 13 milioane de copii și s-a aflat timp de 17 săptămâni pe locul 1 în topul de bestselleruri ale The New York Times. De un succes similiar s-a bucurat și ecranizarea romanului, realizată la doi ani de la apariția cărții.

Fiu al unor imigranți libanezi săraci, Blatty s-a născut în New York, iar după ce a absolvit cursurile Universității Georgetown a lucrat ca vânzător de aspiratoare. Treptat, s-a afirmat ca scriitor de romane și scenarii — inclusiv pentru filme de comedie precum „A Shot in the Dark” și „What Did You Do in the War, Daddy?”.