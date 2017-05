Premieră Libertatea.ro. Boier Bibescu feat. Bibanu lansează “Cum Bate Toba”, primul lor single împreună

Boier Bibescu feat. Bibanu lansează “Cum Bate Toba”. Se ştiu de mult timp, dar abia acum au scos o piesă împreună. Boier Bibescu şi Bibanu intenţionează să facă furori în cluburi cu primul lor single, “Cum Bate Toba”, lansat sub egida casei de discuri Sprint Music.

Ce spune Boier despre această colaborare şi ce surprize mai pregăteşte, aflăm imediat!

“De Bibanu mă leagă o prietenie de peste 10 ani. Am lucrat la foarte multe piese împreună, dar nu aveam noi o piesă împreună. Acum avem! Piesa „Cum Bate Toba” este o piesă de club, de ascultat în maşină cu başii la maximum, în club când eşti euforic. Pentru acest single am lucrat alături de echipa Big Up Music şi pe această cale vreau să îi mulţumesc pentru tema de vioară Anei Maria Duminică, o puştoaică foarte talentată.

Videoclipul l-am lansat de săptămâna trecută, dar într-o varianta explicit +18, iar acum lansăm varianta clean version.

Regia îmi aparţine, iar de filmat, montat şi colorizat s-a ocupat Alin Surdu, cu care fac o echipa de notă 10”, spune Boier Bibescu.