The Colours lansează “Feel the Groove” și anunță o vară muzicală „altfel”!

Feel Good! Ultra Fresh! Asta e starea piesei Feel the Groove! Din primele secunde ești conectat la mood-ul „VARĂ”!

„ Într-o perioadă în care trendul pieselor ce se scriu este trist, melancolic, noi, The Colours, ne simțim bine așa, bucurându-ne! Zâmbind! Trăind! Cu fiecare por! Din tot sufletul! Feel The Groove are exact starea noastră! Va avertizăm, e contagioasă! Nu ai cum să nu te miști, nu ai cum să nu zâmbești! Pur și simplu, NU AI CUM!” declară liderul trupei, Laurențiu Niculescu (Lulu).

Piesa este produsă în Studiourile HaHaHa Production, compusă de Șerban Cazan și Silviu Pască, iar clipul a fost regizat de Ionuț Trandafir (Trandafilm), producția Radu Șelaru.

În clip, The Colours au alături gașca nebună de la Noaptea Târziu, Furnica și fetele de la Furnix Team, Rucsy (Blaxy Girls), băieții de la WhoGonStopUs, Ana Maria Barnoschi, Holy Fashion.