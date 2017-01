Coma cântă împreună cu Alternosfera pe aceeași scenă

Best Alternative Band: Alternosfera

Best Alternative Newcomer: Am Fost La Munte Și Mi-a Plăcut

Best Romanian Alternative Album: Vita de Vie – Șase

Best Alternative Performance: Alternosfera la Shine Festival

Best World Alternative Artist: Muse

Best Alternative Video: Coma – Cel mai frumos loc de pe pamant

Best Alternative Festival: Shine Festival

