Festivalul UNTOLD a fost nominalizat pentru a doua oară la European Festival Awards, la secţiunea ”Best Major Festival”.

În 2015, pentru prima dată în istoria premiilor, festivalul UNTOLD a câştigat încă de la prima ediţie titlul de “Cel mai bun festival din Europa”.

Şi în acest an, festivalierii pot să susţină UNTOLD şi să-l voteze la secţiunea Best Major Festival la http://bit.ly/VoteForUNTOLD . Câştigătorii competiţiei din acest an vor fi anunţaţi pe data de 11 ianuarie 2017, la European Festival Awards, care are loc în fiecare an, în Olanda la Groningen.

Ce este European Festival Awards

European Festival Awards este singura competiţie de acest gen din Europa şi este locul unde industria de specialitate, organizatorii şi festivalurile sunt răsplătite pentru creativitate, viziune, expertiză şi efort.

Evenimentul de anul trecut a avut o ediţie record, cu peste 800.000 de voturi, şi mai mult de 350 de festivaluri care au făcut parte din competiţie, din peste 50 de țări europene. European Festival Awards are 17 categorii iar unii câştigători sunt aleşi prin vot public iar alţii de către o comisie de specialitate.