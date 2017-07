După un single dance hall intitulat “Pom Pom”, care a fost licenţiat afară, Mr Vik vrea să dea lovitură cu o piesă cu ritmuri orientale, combinate cu reggaeton, “Enty Alby”, un featuring cu Shady. Şi pentru că dragostea pluteşte în aer şi atât Mr Vik cât şi frumoasa şi talentata lui soţie, Tamy, au rude în Siria, de aici s-a născut şi refrenul în limba arabă, care are un sound aparte.

“Eu sunt atras de partea orientală şi reggaeton-ul sud american, aşa că am încercat să fac cu noul meu single, “Enty Alby”, o fuziune între oriental şi reggaeton. Refrenul piesei este în limba arabă, iar piesă este una de dragoste. L-am cooptat pe Shady, cu care am făcut un feat şi îmi doresc să ajungă cât mai departe. De ce am ales un refren în arabă? Eu am veri în Siria, iar Tamy, soţia mea, este pe jumătate arăboaică. E cumva în familie şi aşa am ajuns să fac piesă cu refrenul acesta. Linia refrenului am compus-o eu, iar textul este făcut de un var de-al meu. Eu am fost cu ideea titlului piesei, “Enty Alby”, dar nu ştiam exact ce înseamnă. Am încercat astfel să combin diferite culturi în care eu mă regăsesc că şi persoană”, a mărturisit Mr Vik.

Piesă şi videoclipul Mr Vik feat. Shady – “Enty Alby” sunt produse sub egida Sprint Music.