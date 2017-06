Smiley lanseaza „Sa-mi fie vara” – un imn al vietii fara griji

Smiley lanseaza „Sa-mi fie vara”. 10 iunie, în anul 10 din carieră să solo, Smiley lansează cea de-a patra piesă nouă cu videoclip din maratonul de 10 confesiuni muzicale pe care şi-a propus să le facă în cadrul proiectului aniversar #Smiley10. “Să-mi fie vara”, noul single al artistului, produs de HaHaHa Production, este un imn al vieţii, al bucuriei de a trăi aşa cum oricine îşi doreşte şi poate fi ascultat aici:

“Eu cred în libertatea absolută, visez la oameni liberi şi fericiţi. Cam asta am vrut să spun în piesă, că depinde de noi cum ne facem viaţă şi ce alegem de fiecare dată să vedem din ea. Eu am ales cea mai bună varianta, să cant viaţă în cele mai frumoase note”, explică artistul.

În videoclipul piesei, Smiley face un tur în imagini al celei mai frumoase zile petrecută cu prietenii şi echipa de la HaHaHa Production.“Aşa mi-ar plăcea să arate fiecare zi din viaţă mea şi a voastră, să trăim frumos cu oamenii pe care ni-i dorim lângă noi. A fost o zi cu veselie maximă, o zi-petrecere cu oamenii mei dragi, în care nici măcar nu am simţit că suntem la filmarea unui videoclip.”

Sore, Cabron, Doc, Sere, Silviu Pască sunt doar câţiva dintre protagoniştii videoclipului filmat de Iulian Moga în Paradisul Verde din Corbeanca.

Alături de concertul aniversar susţinut acum o săptămână la Arenele Române, proiectul #Smiley10 este o confesiune muzicală multimedia, derulată pe tot parcursul anului şi cuprinde lansări de melodii şi videoclipuri, un nou album, dar şi o linie dedicată de articole de merchandising disponibilă în ha!store (https://hastore.ro/shop/fanstore/smiley/). Totodată, Smiley este şi primul artist român care are o colecţie de gîf-uri pe versurile lui într-o aplicaţie de mobil (smiley.stickchat.io) şi este şi personaj principal în jocul pe calculator “Domnu’ Smiley, sări un pic” care se poate juca online pe http://smiley.ro/joc/.

Smiley (Andrei Tiberiu Maria) este unul dintre cei mai influenţi artişti, compozitori şi producători muzicali din România, cu o carieră de peste 10 ani. A început că membru în trupa Simplu, iar din 2008 şi-a continuat carieră solo. Piesele scrise şi lansate de el au fost premiate de-a lungul anilor de industria muzicală din România: „În lipsa mea” – Cel mai bun cântec, „Plec pe Marte” – Cel mai bun album Dance, „Dream Girl” – Nr. 1 în clasamentele muzicale din România timp de 15 săptămâni.

Smiley este şi fondatorul casei de producţie HaHaHa Production, devenită în ultimii 6 ani unul dintre cele mai importante label-uri din România. Astăzi, cel puţin 25 % din Top 100 cele mai populare piese româneşti poartă semnătură HaHaHa Production.

Smiley este şi prezentator al celui mai popular format de televiziune, „Românii au talent” şi unul dintre antrenorii emisiunii „Vocea României”, difuzată de Pro Tv. Comunitatea lui Smiley adună peste 3 milioane de fani pe Facebook, 792000 pe Instagram şi 805 000 de followers pe Twitter.