What you want! Trupa Alb Negru are videoclip nou! Kamara şi-a pus amprenta pe regia clipului. Andrei e încântat!

Noul videoclip Alb Negru ne pune în scenă o poveste de dragoste. Cum putea fi altfel? Prin „What you want”, Andrei şi Kamara aduc un refresh proiectului Alb Negru care a împlinit luna aceasta 12 ani de la debut. Acest nou videoclip reuşeşte să dea exact starea din piesă. O stare care te ţine în priză de la un cap la altul. Scene din viaţa de zi cu zi care transmit o bună dispoziţie cum rar mai întâlneşti în videoclipurile ce rulează în ultima vreme.

Fără măşti şi articifii, Andrei şi Kamara reuşesc să ne încânte şi de această dată. Videoclipul a fost produs de nouă echipa de producţie Video „LUKA Film”, care reuşeşte să surprindă plăcut de la primii paşi prin simplitate şi dinamism.

Kamara s-a ocupat de scenariu şi regie, ajungând astfel la videoclipul cu nr. 9 şi a dat dovadă de mult profesionalism într-o meserie despre care nu ştiam că o practică cu atâta plăcere. Alături de Octavian Lucian, care i-a fost D.O.P la acest videoclip, Kamara spune care are gânduri mari:

„Trebuie să recunosc că o mare parte din tot ce am învăţat în domeniul asta îi se datorează lui Dan Petcan, care pentru mine e un regizor de excepţie. Deşi sunt nou în acest domeniu, uite cum pe nesimţite, am ajuns la cel de al 9-lea videoclip regizat şi am avut o plăcere deosebită să lucrez alături de Octavian Lucian, care este un profesionist desăvârşit şi care s-a implicat 100% alături de mine în acest proiect. Am reuşit împreună să dăm viaţă acestei poveşti, fiecare cu partea cu care se pricepe cel mai bine. Veţi mai auzi de noi în această formulă pentru că facem echipa bună. Mulţumesc şi regizorului Ionuţ Trandafir (Tranda) pentru sfaturi.”

Prietenul şi colegul lui Kamara e încântat de rezultatul obţinut, dar în stilul lui caracteristic nu se aruncă în pronosticuri:

„De 12 ani cant alături de Kamara şi suntem probabil trupa de băieţi cea mai longevivă de pe piaţa muzicală din România, pentru că avem 12 ani de activitate fără „pauze”. 12 ani în care am lansat 5 albume şi am ajuns la videoclipul cu nr 16 în această formulă. Vreau să cred că avem maturitatea de a nu da pronosticuri dacă piesa va fi un Hit sau nu. Publicul decide, noi cântăm ce simţim şi nu ne vom abate de la acest drum, asta deşi ne-am adaptat la fiecare perioada muzicală de-a lungul aniilor. „What You Want” e noul nostru single şi sperăm că prin susţinerea radiourilor, a televiziunilor, Youtube şi a reţelelor de socializare, el să ajungă la cât mai multă lume. Împreună cu Sprint Music, facem echipa de anii buni şi de această dată sperăm să facem treaba bună.”, ne-a spus Andrei

Deşi noul lor single e o piesă de dragoste, e totuşi diferit faţă de celalate, mai întâi de toate prin genul muzical abordat (zouk – pop), apoi prin ritm, care e mult mai alert decât cel cu care ne-au obişnuit cei doi şi în cele din urmă, prin faptul că e cântată în două limbi (engleză şi franceză).

Piesa e compusă de băieţii de la Deepside Deejays (Victor Alstani şi Silviu Păduraru| Metropolitan Records), iar vesurile poartă semnătura artistei K.I.M alături de Kamara.