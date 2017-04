7 motive pentru care femeile puternice raman in relatii toxice

Care sunt motivele pentru care unele femei puternice si inteligente raman in relatii disfunctionale, alaturi de barbati care le insala, le abuzeaza sau care, pur si simplu, nu le mai fac fericite.

Oriunde te uiti in jurul tau, vezi femei inteligente, puternice, fermecatoare, cu cariere de invidiat sau cu afaceri prospere. In ziua de azi, nu mai exista nici un job care sa le fie inaccesibil femeilor, oricate piedici li se pun pe parcurs. Cu alte cuvinte, cel putin din punct de vedere profesional, multe femei ajung sa-si traisca visul!

Asa ca, atunci cand vezi astfel de femei traind alaturi de barbati care le insala, le abuzeaza sau le trimit la cratita, nu te poti abtine sa te intrebi, ce le motiveaza sa ramana intr-o astfel de relatie? Care sunt resorturile lor sau vorbim, mai degraba, de un soi de frica?

Noi am explorat cateva astfel de situatii si am alcatuit o lista cu 7 motive serioase pentru care o femeie puternica si inteligenta alege sa ramana intr-o relatie toxica:

1. Este speriata

De multe ori, femeile aleg sa faca un compromis, pentru ca le sperie situatia noua in care s-ar afla, mai ales cand este vorba si de copii. Adica in afara unei familii conventionale, in care apari la evenimente si in situatii sociale alaturi de un barbat pe care il prezinti cu zambetul pe buze (chiar daca uneori crispat si artificial) drept „sotul meu”. Practic, aceste femei doresc sa-si pastreze familia intacta cu pretul propriei lor fericiri. Pentru ca acolo este zona lor de confort. In felul lor, acesta este teritoriul pe care se simt in siguranta si pe care macar stiu cum sa-l gestioneze. Iar o despartire ar reprezenta necunoscutul, care trezeste – firesc – teama. Si da, chiar si cele mai puternice si inteligente femei au momentele lor de teama si de vulnerabilitate.

2. Nu stie ce sa faca sau se simte prinsa intr-o capcana

Chiar daca o femeie este suficient de puternica incat sa reuseasca sa iasa dintr-o relatie toxica si sa-si scoata si copiii de acolo, cu siguranta se intreaba: ce va face mai apoi? Este un gand care poate parea inspaimantator: de acum incolo va fi pe cont propriu. Numai ideea ca trebuie sa puna la punct un nou sistem (cine ia copiii de la scoala, cum se va descurca cu finantele, eventual unde va locui) poate parea intimidanta si descurajanta.

Citeste mai departe pe elle.ro