Creaturile din adancuri sunt originare din zona Marii Negre dar au acaparat estuarele Londrei.

Midiile zebra, comune in Marea Neagra, mai ales in zona Ucrainei au gasit un teren propice pentru a se dezvolta in canalele care alimenteaza rezervoarele de apa proaspata ale Londrei. Recent, inspectorii primariei au descoperit un astfel de canal infundat de o colonie de midii de cateva milioane de exemplare.

