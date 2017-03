Un barbat din Intorsura Buzaului s-a trezit ca este bun de plata dupa ce a injurat un politist pe contul lui de Facebook.

Omul a avut o serie de reactii deplasate in momentul in care omul legii i-a sustras copilul din custodie in cursul anului trecut.

„Nu sa vi pe terenul meu abuziv si in mod fraudulos sa furi-sustragi cu forta pe copil minor bolnav din locuinta mea ma imbecilule si dobitocule care esti, penalistule”, este unul dintre mesajele postate pe contul lui de Facebook.

