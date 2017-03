Pacientul a facut o greseala foarte des intalnita: a incercat sa isi curete urechea cu betisoare de urechi.

Acestea par foarte eficiente pentru curatarea urechilor, dar uneori fac mai mult rau decat bine, deoarece pot impinge ceara si alte reziduuri mai adanc in canalul auditiv. In timp, auzul devine din ce in ce mai slab si doar o vizita la specialistul ORL poate salva situatia.

