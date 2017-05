Cum să gestionezi situațiile stresante, în funcție de zodia ta

Rutina fiecarei zile ne poate aduce in pragul anxietatii si al atacurilor de panica. Multe lucruri le pot declansa, si toti avem moduri diferite prin care gestionam stresul.

Cheia este sa descoperim ce anume ne declanseaza stresul si anxietatea si sa gestionam acel lucru in cea mai buna maniera. O modalitate de face aceasta descoperire este sa ne uitam la semnul nostru zodiacal, care ne determina personalitatea dominanta, punctele tari si punctele slabe.

Asadar, iata cateva solutii pentru stres, in functie de zodia ta:

Berbec

Berbecii sunt entuziasti. Se arunca in rezolvarea unei sarcini cu toata forta si energia de care dispun. Sunt insa si iuti la manie, asa ca daca isi folosesc toata energia pe un lucru, pot deveni frustrati ca nu au rezolvat mai multe chestii. Au nevoie de un anumit timp, o ora pe zi sau o zi pe saptamana, ca sa se odihneasca si sa nu faca nimic.

Taur

Taurii vor ca lucrurile sa fie facute dupa metodele lor. Atunci cand isi pun in minte ceva, sunt incapatanati, asa ca se streseaza ingrijorandu-se pentru toate detaliile. Si, daca se intampla sa dea gres sau sa nu rezolve ceva, se supara si se gandesc incontinuu ce a mers gresit si cum sa repare situatia. Taurii au nevoie sa aiba incredere in instinctele lor si sa isi cunoasca propria valoare.

Gemeni

Gemenii energetici, dar nelinistiti sunt predispusi la a reactiona instantaneu la lucrurile neinsemnate care ii deranjeaza. Pentru ca sunt agitati, ei trebuie sa fie ocupati mereu cu ceva si ii streseaza situatia in care nu au nimic de facut. Totusi, asta le consuma toata energia. Gemenii au nevoie de ceva de facut relaxant, cum ar fi yoga sau arta.

Rac

Racii sunt loiali si demni de incredere, insa in secret sensibili si plangaciosi. Cand cineva tipa la un Rac sau il critica, sau il ignora, acesta nu va arata, insa va pune la suflet iar acest lucru va fi un motiv de stres pentru el. Isi tin emotiile inchise, asa ca cea mai buna metoda sa gestioneze stresul este sa se descarce in fata cuiva in care au incredere.

Leu

Leul este ambitios si loial, insa are si o parte pretentioasa si melodramatica. Este obisnuit sa fie liderul, asa ca se streseaza atunci cand situatia nu este sub controlul sau. Cea mai buna metoda de gestionare a stresului pentru Lei este pur si simplu sa accepte ca nu totul este sub controlul lor.

Fecioara

Fecioara este cel mai analitic dintre semne si, totodata, cel mai sceptic. La fel ca si Taurul, are tendinta sa se gandeasca prea mult si sa se streseze pentru lucruri si situatii pe care nu le poate termina sau repara. Cel mai bine ar fi ca Fecioara sa analizeze mai mult aspectele pozitive decat pe cele negative.

