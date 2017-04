Cuplul momentului in Turcia a facut anuntul mult asteptat! Ce veste au dat BURAK OZCIVIT si FAHRIYE EVCEN

Anul acesta multe perechi celebre si-au anuntat oficializarea relatiilor si se pregatesc de nunta.

Burak Ozcivit a cerut-o in casatorie pe frumoasa Fahriye Evcen, in luna martie, chiar de ziua de nastere a actorului. Cei doi indragostiti au plecat intr-o discretie totala in Germania, in Solingen, la parintii actritei pentru a le cere mana iubitei sale, conform traditiei.

Evenimentul a fost unul grandios, iar cei doi indragostiti au respectat intocmai obiceiurile specifice unei logodne ca la carte.

