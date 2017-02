Cutremurator: si-a carat sotia moarta in spate 10 kilometri! Motivul este dureros: uite ce voia sa faca cu trupul ei

Imaginea alaturata a impresionat milioane de oameni din intreaga lume prin duritatea ei.

Dana Majhi, un barbat din India, a fost devastat in momentul in care sotia lui s-a stins din viata in urma tuberculozei. Aceasta a murit la un spital dintr-o localitate invecinata, situata la 60 de kilometri de orasul in care locuia.

In mod normal autoritatile ar fi trebuit sa il ajute cu transportul trupului pana la domiciliu, insa acest lucru nu s-a intamplat. Nervos si indurerat, omul a facut un gest impresionant!

