De ce multe femei sunt atrase de „băieții răi”

Cu siguranta ai fost atrasa macar o data de personajul negativ dintr-un film, sau de vecinul acela care stii ca e singurul care nu recicleaza, intarzie mereu cu plata intretinerii, dar e incredibil de hot!

Ei bine, e ceva care pare sa faca parte din noi, ceva care ne face sa ne pierdem mintile desi stim exact ca situatia ne aduce doar bucurie de moment, si o sa ramana doar la nivel de fantezie.

Am adunat mai jos principalele motive pentru care nu putem rezista unui bad boy.

Baietii rai sunt mult mai distractivi

Personajele negative din filme sunt cumva mult mai interesante decat cele bune. Parca e mult mai antrenant sa mergi pe cararea unui nonconformist decat sa stai in casa si sa faci haine sau cozonaci pentru oamenii nevoiasi de Craciun.

Ne place sa ii ascultam

Nu numai pentru ca stiu ce sa spuna, cum sa spuna si cand sa o spuna, dar au si un anumit timbru al vocii si o maniera de a vorbi care ne topeste pe loc. Daca mai au si un accent strain sau poate doar unul dintr-o zona care ne-a fascinat mereu, suntem instant fermecate.

Cei mai multi fac parte din familii de prestigiu

Cine nu ar fi fascinata de un mostenitor al tronului, un print cu acte in regula? Cat de palpitanta e macar acea mica perioada de timp pe care ai putea-o petrece in compania lui? E ceva in influenta si statutul pe care il au, ceva care atrage iremediabil o femeie.

Citeste mai departe pe elle.ro