Opt melodii pentru 8 martie, ca să-ți dai play la gânduri

1. Ana Tijoux – Antipatriarca

Pe Ana Tijoux am descoperit-o acum vreo trei ani şi o am cu mine mereu: pe telefon, în laptop, în lista de melodii preferate de pe YouTube. Am făcut-o „cadou” unor tipe pe facebook, de ziua lor; am ascultat-o şi eu când am făcut 24, 25 şi 26 şi o să o tot ascult.

Ana cântă în spaniolă, dar îndrăzneşte şi piese în engleză, iar colaborările ei sunt cu oameni din multe ţări şi culturi. De 8 martie, muzica ei te unge pe corazon şi îţi scoate picioarele din lene. „Antipatriarca” e una din piesele ei cele mai cunoscute, considerată imn feminist.

Citește mai departe pe www.noizz.ro