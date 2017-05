Personalitatea copiilor și zodiile

Esti insarcinata si vrei sa stii ce trasaturi de caracter poate avea cel mic in functie de zodia sub care se va naste? Ti-am pregatit cateva caracteristici ale zodiilor pe care le poti regasi la copilul tau.

Berbec : aventurier, plin de incredere in sine

De mic, copilul tau va cauta aventura si va dori sa descopere tot mai mult, iar acest lucru se va observa in imaginatia lui bogata. In felul acesta va fi interesat mereu de noi activitati, asa ca trebuie sa inveti sa tii pasul cu el. Totodata, copiii din aceasta zodie au incredere in ei, asadar poti sta linistita in privinta viitorului sau. Din pacate, cei mici pot fi si egoisti si pot dezvolta un comportament obraznic, dar aceste lucruri tin si de educatia pe care i-o vei oferi celui mic.

Taur: plin de compasiune, serios

Daca cel mic este nascut sub acest semn astral, atunci este posibil sa te bucuri de un copil atent la nevoile celorlalti, serios in ceea ce trebuie sa faca. Daca prima calitate il va ajuta in dezvoltarea emotionala, a doua trasatura il va ajuta la scoala si, mai tarziu, la locul de munca. In felul acesta oamenii vor capata mai usor incredere in el si va fi apreciat. Cu toate acestea, este posibil sa fie incapatanat si agresiv in diferite situatii. Daca va invata sa isi controleze temperamentul, va ajunge o persoana minunata.

Gemeni: indiscret, adaptabil

Pentru aceasta zodie discretia nu este punctul forte. La o petrecere s-ar putea sa auzi tot felul de povesti pe care ai prefera sa nu le afle nimeni, spuse de copilul tau. Cel mai bine este sa vorbesti cu el despre ce poate spune si de ce nu este bine sa impartaseasca si celorlalti absolut tot ce aude. Cu toate acestea, cel mic este destul de maleabil, asadar va intelege usor unele situatii si nu va trebui sa te rogi de el sa faca ceva.

Rac: adaptabil si loial

La fel ca cei din zodia Gemeni, copiii Rac se adapteaza usor la diverse situatii. Este foarte probabil ca un copil Rac te va asculta mai mereu si poate ca te va si ajuta atunci cand ai nevoie. Fiind guvernat de o zodie loiala, va incerca mereu sa fie alaturi de tine si sa te faca fericita. Defectul lor? Au o dispozitie schimbatoare si e posibil sa fie prea emotionali. Cu alte cuvinte, s-ar putea sa planga din orice, cand te astepti mai putin.

Leu: bun, optimist

Daca vei avea un copil in zodia Leu, acesta are sanse mari sa fie o persoana buna la suflet si optimista. Ambele sunt calitati importante pentru un om si il vor ajuta mult de-a lungul vietii. Bunatatea il va face sa fie apreciat de catre ceilalti, iar spiritul lui optimist iti va insenina si tie ziua. Acesta poate fi, insa, si posesiv si gelos cateodata, deoarece ii place sa fie in centrul atentiei.

Fecioara: perfectionist, cu simt practic

Copilul tau va cauta mereu sa faca totul perfect. Il vei vedea straduindu-se mult la proiecte si, totodata, va reusi mereu sa te suprinda cu solutii inedite. Avand un simt practic dezvoltat, vei fi uimita de solutiile pe care ti le va prezenta si tie. Din cauza dorintei de perfectiune, cel mic poate fi nelinistit si prea critic, atat cand vine vorba de el insusi, cat si in privinta celorlalti.

Citește mai departe pe elle.ro