Primele simptome care apar in toate tipurile de cancer! Atentie mare la ele!

Inainte de a se raspandi in organism, cancerul da anumite simptome pe care nu ar mai trebui sa le ignori.

Scadere in greutate inexplicabila: cele mai multe persoane cu cancer vor pierde in greutate la un moment dat. Multe lucruri pot cauza pierderea in greutate si doar pierderea in greutate nu inseamna ca aveti cancer, insa in cazul in care aveti cancer si se produce o pierdere inexplicabila in greutate pe parcursul mai multor saptamani, insotita de stare generala de slabiciune, acesta poate fi unul din cele mai grave simptome de cancer.

