Semne că eşti prea obsedată de ce zice horoscopul tău despre dragoste

Primul lucru pe care il faci atunci cand cumperi o revista este sa o rasfoiesti pana la final doar pentru a ajunge la rubrica de horoscop? Stii exact cum arata astrograma ta si pozitia astrelor ce o influenteaza?

Cauti raspunsul in previziunile astrologice inainte de orice decizie majora pe care trebuie sa o iei? Ai tendinta de a respinge unele persoane doar pentru ca in teorie zodiile voastre sunt incompatibile?

Daca raspunsul la aceste intrebari este “da”, probabil esti putin prea preocupata de ce spun astrele.

Iata cateva semnale de alarma care te pot ajuta sa decizi daca esti intr-adevar obsedata de horoscop atunci cand vine vorba de dragoste si relatii:

1. Respingi persoane din cauza zodiei

La orice intalnire mergi, prima intrebare pe care i-o adresezi este “Ce zodie esti?”, fara sa fii deloc subtila in privinta asta. Mai mult, tratezi raspunsul lui ca pe cea mai importanta parte a intalnirii. In cazul unui raspuns care te nemultumeste, incerci sa iti maschezi dezamagirea in timp ce cauti un motiv sa te sustragi.

2. Esti foarte entuziasmata cand horoscopul tau spune ca vei intalni pe cineva nou

Primul lucru pe care il faci dimineata e sa pui mana pe telefon, dar nu pentru a-ti verifica mailurile sau mesajele ci pentru a vedea ce spune horoscopul tau. Nimic nu iti face inima sa tresalte mai tare decat momentul in care deschizi aplicatia despre horoscop, iar aceasta iti da vesti bune. Faptul ca astrele prezic o saptamana interesanta este de departe cea mai buna parte a zilei tale si esti nerabdatoare ca previziunile sa se confirme.

3. Folosesti horoscopul pentru a gasi explicatii pentru comportamentul partenerului tau

De fiecare data cand partenerul tau se comporta urat, ii gasesti o scuza pe baza zodiacului. Te surprinzi spunand faze de genul “Oh, esti asa un scorpion!” sau “Te comporti ca un capricorn tipic”. Totul are o explicatie, iar aceasta se datoreaza intotdeauna astrelor pentru ca acestea pur si simplu nu au cum sa se insele.

Citeşte mai departe pe elle.ro