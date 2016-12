Daca privim istoria pariurilor sportive online in Romania, exista doua mari „epoci”: cea in care romanii puteau paria pe orice website-uri straine care ii acceptau (desi legislatia locala era impotriva acestor practici) si perioada ce a inceput in 2015, cand piata locala de jocuri de noroc online a devenit clar reglementata si functionala.

Astfel, exista acum case de pariuri pe internet cu licenta in Romania, unde totul este 100% legal. Drept rezultat, toate mediile de publicitate au fost „invadate” de reclame la pariuri online, iar tot mai multi jucatori din offline migreaza spre aceste platforme care permit jocul oriunde si oricand, de pe orice dispozitive mobile conectate la internet.

De ce are sanse mari de crestere domeniul pariurilor online in Romania? Motivele sunt multe, incepand cu simplitatea in sine a modalitatii de pariere. Jocul este comod, managementul banilor este mai usor si mai sigur decat la casele de pariuri clasice. Exista bonusuri numeroase, de la cele de start si pana la cele de fidelizare. Cotele sunt mai generoase, ofertele sunt mai variate. In plus, jucatorii pot compara usor cotele si pot juca la mai multe case de pariuri online, fara sa fie necesara deplasarea in locatii fizice.

Sansele cresterii domeniului pariuri online in Romania tin insa si de stilul de viata al romanilor. Acestia sunt pasionati de sport (este de ajuns sa ne uitam la audientele TV ale meciurilor din Champions League sau Liga I, fara a mai vorbi de partidele disputate de Echipa Nationala de Fotbal) si in acelasi timp sunt foarte pasionati de tehnologie. Tot mai multi romani devin posesori de smartphone, iar timpul petrecut pe internet este tot mai mare pe parcursul unei zile. Asadar, a imbina cele doua pasiuni este perfect natural si previzibil.

In prezent romanii pot paria la case de pariuri cu licente provizorii, dar si cu licente permanente, acordate pe termen lung (10 ani). Unibet, NetBet, winmasters, 888, sportingbet, Fortuna sunt doar cateva dintre brandurile cu cea mai buna vizibilitate in lumea pariurilor sportive online.

Foto: Northfoto