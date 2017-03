Amantul îmi oferă plăcerile interzise de soțul meu

Eu îmi iubesc foarte mult soțul, care este un om minunat. Rar se găsește un bărbat de casă și un tată atât de devotat față de copiii săi precum este Victor. Din păcate însă, el nu se manifestă cu dezinvoltură în relația intimă. I-am explicat adeseori că, între soți, nu trebuie să existe bariere artificiale și că orice este permis în dragoste, dar în zadar. Bigotismul și pudoarea exagerată îl împiedică să îmi ofere plăceri pe care, ca orice femeie normală, sănătoasă, mi le doresc. Cu părere de rău, în aceste condiții am fost nevoită să îmi găsesc un amant fără înhibiții și prejudecăți.

Sunt convinsă că nu sunt singura femeie care se confruntă cu situația foarte delicată în care mă aflu, ceea ce este trist. Nu pot înțelege cum un bărbat se jenează să experimenteze cu nevasta sa moduri neconvenționale de a face dragoste, ci se limitează numai la poziția clasică și la mișcarea la fel de clasică. E logic că, în felul acesta, monotonia și rutina erodează armonia cuplului. Treptat, în familie apare plictiseala, care conduce, inevitabil, la scăderea interesului pentru amor. Din păcate, afirm asta din proprie experiență. Așa au stat lucrurile la mine…

M-am măritat cu Victor, un om frumos la chip, trup și suflet, în urmă cu șapte ani. M-am măritat din dragoste. Iar această dragoste avea să dăinuie până în ziua de azi, în ciuda faptului că nu întotdeauna a curs lapte și miere în casa noastră. Am avut și perioade mai grele, însă am reușit să trecem peste ele, iar fructele iubirii noastre, copiii Mihai și Gabriela, ne-au făcut să ne simțim cu adevărat binecuvântați.

Singura problemă pe care nu am izbutit să o rezolvăm a fost – și este -aceea a diferenței de concepție dintre mine și Victor în ceea ce privește amorul fizic. Mai exact, după câțiva ani buni de sex exclusiv tradițional, și întotdeauna cu lumina stinsă, în ceea ce mă privește a intervenit monotonia. M-am plictisit, dacă e să o spun pe șleau. Așa că, pentru a varia treaba, am încercat să îmi atrag soțul în diferite jocuri erotice.

Mai întâi, i-am propus ceva foarte nevinovat: să lăsăm deoparte stinghereala și să facem dragoste cu lumina aprinsă. Până atunci, deși pare greu de crezut, nu ne văzuserăm complet dezbrăcați decât extrem de rar și numai în mod accidental, de exemplu când unul dintre noi era surprins de celălalt ieșind din baie fără halat. Eram convinsă că, dacă ne vom vedea trupurile goale în momentele de intimitate, multe dintre simțurile ce amorțiseră între timp vor fi trezite la viață. Dar, din păcate, asta nu s-a întâmplat. Victor s-a opus cu înverșunare.

— Ce-ți veni, Luana? a protestat el, cu ochii holbați de parcă ar fi văzut o fantomă. De ce să ne despuiem și să facem dragoste pe lumină? Fiecare om are pudoarea sa, care trebuie respectată…

— Fiindcă așa e normal, să ne ad-mirăm trupurile frumoase, dragul meu! i-am răspuns cu răbdare. Nu avem de ce să ne rușinăm, doar suntem soț și soție, am conceput doi copii împreună!

— Nici gând! îmi pare rău, dar mie îmi este bine așa. Nu vreau să aprindem nici măcar un bec când suntem în pielea goală, căci astfel m-aș înhiba complet și nu aș mai fi în stare de nimic.

Ce puteam să fac? Pentru moment, am lăsat-o baltă, însă, cu prima ocazie în care am ajuns în pat cu soțul meu, am încercat o abordare diferită, nouă a actului iubirii. Odată ce preludiul, la care Victor se pricepe de minune, fiind un adevărat artist al mângâierilor și al sărutărilor, s-a încheiat, în loc să reluăm același ritual clasic, al misionarului, de care mă săturasem, am făcut câteva piruete și m-am poziționat altfel ca de obicei, mai exact deasupra lui. Speram să introduc astfel variația în contopirea noastră, însă aveam să fiu din nou dezamăgită.

Văzându-mă la verticală în loc de orizontală, soțul meu s-a impacientat, asta ca să nu spun că s-a panicat.

— Luana, ce faci? a strigat el, încât m-a și speriat. Stai jos imediat! Nu se cade să te urci pe mine, oprește-te imediat, căci altfel mă blochez! Nu înțeleg ce este în capul tău, zău așa!

Deh, am omis să vă spun că Victor se trage dintr-o familie de preoți, el însuși fiind un habotnic, un înverșunat susținător al perceptelor bisericești. Pentru soțul meu, actul iubirii este ceva sfânt, rolul acestuia fiind procreerea, nicidecum obținerea plăcerilor carnale. Cu greu îl lămurisem că oamenii au fost astfel construiți de Dumnezeu încât resimt nevoia de împreunare finalizată cu extaz orgasmic, căci, altfel, dacă ar fi fost după Victor, am fi ajuns să facem dragoste numai când ne doream să zămislim. Din păcate, nu reușisem și să îl conving să abordăm actul iubirii cu o doză minimă de sălbăticie, prin asta înțelegând pasiune dezlănțuită, neîngrădită de bariere biblice artificiale.

— Victor, te rog să stai liniștit și să mă lași pe mine să fac mișcările care ne vor aduce amândurora bucurie și plăcere! am încercat să îl calmez. închide ochii și trăiește clipa!

— Luana, nu te supăra, dar nu pot să fac una ca asta! Sunt convins că, dacă ar afla tata că am comis perversiuni, s-ar lepăda de mine…

— Bine, dar nu e vorba de nicio perversiune, dragul meu, e doar o altă poziționare a trupurilor în timpul actului iubirii! și apoi, liniștește-te, căci tatăl tău, bunul părinte Simion, nu va afla niciodată ce se întâmplă în patul nostru conjugal.

— Da, așa e, tata nu are cum să afle, însă Dumnezeu vede tot de Sus. Uite, s-a terminat, nu mai sunt bun de nimic, mi-ai schimbat starea…

Mda… Din nefericire, Victor nu blufase atunci când afirmase că e pe cale să se blocheze. Complet inhibat de tentativa mea de a-l atrage la „perversiuni” erotice, el își pierduse întreaga virilitate, ceea ce a atras după sine încheierea amorului nostru înainte chiar ca acesta să înceapă. Un nou eșec la finele căruia, deși îmi adoram soțul, m-am simțit frustrată, neîndreptățită, nefericită. Eram foarte furioasă, dar am încercat să nu o arăt. Mi-am propus să am în continuare răbdare cu Victor și să îl iubesc necondiționat.

Pe de altă parte, eram totuși conștientă că problema monotoniei cuplului conducea încet, dar sigur, la moartea pasiunii. Trebuia să găsesc cât mai rapid o rezolvare, căci așa nu se mai putea; pacea și liniștea căminului erau amenințate tot mai serios. în aceste condiții, nu e de mirare că, perfid ca o șopârlă veninoasă camuflată de frunzele codrului des, se insinua gândul găsirii unui amant lipsit de inhibiții și prejudecăți, a unui tip nonconformist, în stare să se desfășoare în timpul amorului și să îmi ofere plăceri exhaustive.

Cu toate acestea, am decis să fac alte tentative de a-l convinge pe Victor să facem dragoste în mod normal, cum fac toți oamenii, adică fără rușine, cu lumina aprinsă și într-un mod cât mai variat. Astfel, într-un weekend în care copiii erau la bunici, mi-am invitat soțul în oraș, unde am vizionat un film de dragoste la mall, după care am luat o cină romantică. Apoi am mers acasă, unde am pus muzică de relaxare cu saxofonistul african Manu Dibango și am turnat un Cabernet Sauvignon în pahare din cristal de Bohemia.

Totul decurgea conform planului. Am savurat amândoi pe îndelete licoarea afrodisiacă, după care, la un moment dat, când am considerat că Victor este suficient de întărâtat, am declanșat atacul. Am început să mă unduiesc lasciv pe ritmurile africane, în timpul acesta dezbrăcându-mă tacticos de deux-pieces-ul turcoaz și lăsându-l să cadă pe covor. Până să-și dea soțul meu seama ce se întâmplă, eram goală-goluță în fața sa, în timp ce el rămăsese ca hipnotizat, privind direct spre zonele mele sensibile, voluptuoase. Tocmai mă pregăteam să savurez victoria, îndreptându-mă spre el ca să îl deschei la nasturii cămășii și ai pantalonilor, când, spre imensa mea dezamăgire, în casă avea să se dezlănțuie iadul.

— Luana, ce faci aici? Pentru numele lui Dumnezeu, oprește-te! a urlat Victor ca posedatul. Acoperă-ți imediat goliciunea, du-te și fă o baie rece, ca să te răcorești, apoi discutăm despre ceea ce ai făcut! Nu pot să cred că ai îndrăznit să dansezi nud în fața mea!

Auzind reproșurile bărbatului meu, am simțit zvâcnindu-mi tâmplele de nervi. Aveam nevoie să ripostez cu virulență, cum nu o mai făcusem niciodată, și așa am făcut. Se umpluse paharul, ba chiar dăduse pe afară.

— Victor, trezește-te, băiete, la realitate! am țipat, la rândul meu, ceea ce mi se întâmplase extrem de rar de când eram căsătoriți. Lasă naibii învățăturile bisericești ale tatălui tău, care sunt arhaice, expirate și fii un soț normal și sănătos! Orice bărbat și-ar dori să aibă parte de un striptease atât de incitant precum ți-am oferit eu, iar tu te sfiești să îl privești. Ești nebun? Ce ai? Doamne, cu cine m-am măritat?

— Bine, dar nu înțelegi că așa sunt eu, Luana? s-a apărat el pe un ton ceva mai scăzut. Nu îmi doresc să te văd fâțâindu-te goală prin fața mea. Ești frumoasă și cu haine pe tine, și așa e normal să stai! în nicio lucrare religioasă nu scrie că trebuie să umblăm în pielea goală…

— Nu mă interesează ce scrie în cărțile alea stupide, Victor! l-am contrat încă o dată cu îndârjire. Tot ce știu e că suntem un soț și o soție care, de șapte ani, fac dragoste ca moșii, pe întuneric, sub pătură, în una și aceeași poziție. Asta nu e ceva firesc, asta e boală, dragul meu! Vreau o relație normală cu soțul meu, atât! îți cer prea mult? Eu cred că nu…

— Of, draga mea, lucrezi în întuneric și trebuie să ieși la lumină. Spirite malefice încearcă să te atragă în tabăra lor, însă, din fericire, eu sunt aici și te voi proteja. Am să te ajut să-ți scoți gărgăunii din cap, Luana! Repet, am să te ajut să ieși la lumină!

Astfel s-a încheiat ultima mea tentativă de a-mi convinge soțul să avem o relație intimă normală: cu un eșec total. Un adevărat fiasco. Lucru care m-a făcut să mă gândesc, din nou, la modalități alternative de a-mi condimenta searbăda viață erotică. Pe moment însă, nu am mai spus nimic.

Realizând că omul meu este irecuperabil, l-am lăsat să aibă ultimul cuvânt, iar el l-a avut. Am mers în dormitor și, pentru a parafa împăcarea, am făcut, încă o dată, un sex clasic, în poziția clasică și într-o beznă la fel de „clasică”. Altfel spus, încă un sex chinuit.

Ce nu știa Victor de fapt era că ultimul cuvânt urma să îl am eu. și asta pentru că tocmai mă decisesem să îmi salvez căsnicia cu orice preț, chiar dacă asta însemna să îmi fac un amant. Eram – și sunt – o femeie frumoasă, suplă, apetisantă, astfel încât eram convinsă că îmi va fi lesne să găsesc un bărbat dornic de o relație amoroasă. Singura mea grijă era aceea de a alege un tip viril și deschis la minte, care să îmi ofere plăcerile trupești înterzise de soțul meu și care totodată să se mulțumească și cu sexul fără obligații. Nu-mi trebuia implicare emoțională, sufletească, doar extaz și orgasm.

Rapid, i-am trecut în revistă pe toți tipii pe care îi cunoșteam, după care m-am oprit la unul tare chipeș și bine construit, pe nume Dorian. Acesta, coleg de birou cu mine, se plânsese, mai în glumă, mai în serios, că soția sa îl neglijează tot mai mult după ce a născut. Desigur că eu și ceilalți din birou îl tachinam adeseori pe tema asta, însă Dorian nu este un tip supărăcios.

— Ei, lăsați, că iese el, soarele, și pe ulița mea! Râdeți voi, râdeți, dar viața este plină de surprize! făcea el haz de necaz atunci când era luat peste picior de unul sau altul. și, într-adevăr, a ieșit! A fost suficient să îi arunc câteva ocheade, să strecor câteva aluzii cu tentă erotică în conversațiile noastre și să îi ating, în trecere, abdomenul dur și pulpele fibroase cu cotul. Parcă luându-i-se un văl de pe față, Dorian a înțeles chemarea mea. Așa se face că, de câteva luni, am devenit amanți, de atunci amândoi simțindu-ne cu adevărat împliniți.

Deși fiecare dintre noi are acasă partenerul de viață iubit și copiii adorați, sălbaticele întâlniri amoroase ne sunt indispensabile pentru a alunga frustarea și suferința cu care ne confruntam până să ne combinăm.

Armonia domnește acum, din nou, în familile noastre. Iar asta întrucât, o dată pe săptămână, eu și Dorian facem dragoste pasională cu lumina aprinsă, fără niciun pic de jenă, în cele mai variate moduri posibile, până la epuizare. în acele clipe, suntem dezlănțuiți, avem un comportament de ființe primitive și ne este tare bine.

Povestea de viață prezentată în acest material este ficțională. Unele întâmplări sunt inspirate din viața reală, dar numele personajelor și anumite aspecte au fost modificate.