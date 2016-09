L-am urmărit și l-am prins în flagrant cu amanta

Doamnelor, am ținut morțiș sa împărtășesc povestea mea cu voi, fiindcă vreau să știți că trebuie să fiți pregătite pentru orice. Chiar dacă aveți bărbați buni acasă, așa cum a fost și cazul meu, nu e exclus ca aceștia să o ia pe arătură într-o clipită!

La noi în casă, treburile au fost din-totdeauna foarte clar „împărțite”: eu am făcut totul, Titi, soțul meu, nimic. Din punctul lui de vedere, atât timp cât el era cel care aducea banii în casă, era scutit de la alte îndatoriri domestice. Asta înțelegea el prin împărțirea corectă și responsabilă a obligațiilor casnice. Oameni buni, Titi nu făcea nimic. Dar nimic! Eu mergeam la cumpărături, eu mă ocupam de ordinea din casă, de curățenie, de mâncare nu mai spun. Ce să fac? Să intru cu el în conflict atât timp cât îmi punea, lună de lună, banii pe masă? și ce bănuți… Căci, sinceră să fiu, nu mai era nimeni ca mine în bloc: manichiura mi-era manichiură, coa-fura, coafură. Nu ieșeam niciodată din apartament fără să fiu pusă la punct. Uneori, Titișor mă lua la mișto pe tema asta:

— Ligia, vezi să nu i se pună moșului de la unu pata pe tine!

— Ei, n-ar fi rău! Pensioara, pensioară, căsuța, căsuță…

— și ce-o să faci cu atâta avere? încerca el să mă întărâte.

— S-o am mai întâi și apoi lasă pe mine!

— Of, of, nu vă lasă să intrați în magazin dacă nu aveți unghiile făcute?

— Să știi că nu! E o lege nouă! De care n-ai cum să ai habar, pentru că tu nici măcar nu știi unde este magazinul!

— Exagerezi, scumpa!

— Exagerez? Ce-ar fi să te duci tu azi să faci cumpărăturile? i-am întors eu pe loc vorba.

— Ligia, mai bine îți plătesc dublu decât să ies din casă!

— Of, of, prost te-am mai învățat…

— Uite, vezi? De asta e bine să-i acorzi măcar o secundă de atenție moșului de la unu…

Mă lua în râs, evident. Asta știa el cel mai bine să facă. Să facă miștouri. în loc să mă aprecieze că aveam grijă de mine, că nu ieșeam din casă oricum, pentru că țineam la imaginea mea și, implicit, a noastră, de cuplu, el avea chef de glumițe.

Moșulețul de la unu, nu zic, ar fi fost o partidă bună doar dacă te legai la ochi… Rămăsese singur de ceva vreme, soția îi murise, și devenise din ce în ce mai libidinos. Era disperat să-și găsească pe cineva și le făcea ochi dulci tuturor vecinelor, nu numai mie. Așadar, „concurența” era mare, nicio șansă la el.

Dar mie îmi plăcea Titi și eram dispusă să-i înghit până și glumele lui acre. Nu-l țineau mult timp ieșirile astea, iar când îi puneam mâncare în farfurie sau îi aduceam ciocolata caldă la pat, aproape că se transforma. Devenea tandru și alintăcios, ca motanul nostru, Berilă. Râdeți,

da, dar i-am zis Berilă motanului nostru pentru că l-am prins odată, când era pui, cu capul în halba de bere. Așa i-a rămas numele. Berilă cel mare însă, cel pe două picioare, era mare amator de ciocolată caldă, și nu de oricare, ci de cea preparată de mine, cu cacao specială, cumpărată de la o anume cofetărie. Asta eram eu în ochii lui – Ligia, zeița ciocolatei calde și a tocănițelor cu carne de iepure. Cele două slăbiciuni ale lui Titișor.

într-o zi însă, am rămas fără carne de iepure. Mă pregăteam eu cu mare talent să ies din casă, când îl aud pe soțul meu așa, pe nepusă masă:

— Ligia, unde pleci?

— Cum, unde?

— Așa bine… Unde?

— Mă duc să iau carne de iepure… Am uitat să cumpăr azi dimineață.

— Draga mea, mai stai și tu liniștită!

— Păi stau, nu-i bai!

Când să îmi iau geanta, Titi după mine:

— N-ai auzit, iubire, că ți-am zis să stai liniștită?

— Cred că n-am înțeles…

— Mă duc eu să-ți iau tot ce mai ai nevoie!

— Titi…

— Fă-mi lista și vin cât ai zice pește!

Vai! șoc și groază! I-am pus ceva în ciocolata caldă și nu m-am prins? A încurcat medicamentele? Ce se întâmpla? Stăteam perplexă pe hol, eram gata ca o floare și, brusc, cineva îmi sparge magia. Deci Titi al meu era pregătit să devină bărbat… Nu că n-ar fi fost, Doamne ferește!, dar chiar așa?! Să meargă el la cumpărături? Să-i pese, deodată, de tot acest efort, pe care îl făceam de ani și ani de zile? Doar nu eram bol-navă, nici cu vreun picior în ghips… A plecat fără prea multe explicații, iar eu, în continuare sub șoc, am sunat-o pe Mati, prietena mea cea mai bună.

— Ha, ha, ha! Ligia, vezi să nu…

— Să nu ce?

— Să nu te înșele, dragă!

— N-are cum, Matildo, n-are cum!

— Vezi că scenariul e clasic: când un bărbat face orice numai să iasă din casă, drumurile lui duc sigur la o femeie!

— Mati, nu-ți doresc să ai dreptate!

— Nici eu, Ligia, nici eu!

I-am povestit, normal, întâmplarea, iar concluzia ei a fost una singură: Titi are pe cineva. După ce s-a întors, m-am uitat la el cu o sporită atenție: nu, era același! Mai mult, pe lângă produsele din sacoșă, am găsit și un buchețel de flori… Face așa ceva un bărbat care are o amantă?

Mă-ndoiesc! M-am dus la el, l-am mirosit discret, poate detectam vreun par-fum străin… Nimic! Mati a mea delira! Titi a avut pur și simplu un moment de efuziune amoroasă. A vrut să mă ajute, să facă lucruri pe care nu le-a făcut nicio-dată pentru a se arăta util. Gestul acesta a devenit însă curiozitate în momentul în care a început să se repete. Pentru că, de la un moment dat, Titi nu mă mai lăsa pe mine să merg deloc la cumpărături.

— Bărbate, ce e cu tine?

— Cum ce e? Nimic, Ligia! Mi-am dat seama că tu duci de fapt greul casei…

— îl duc, nu te contrazic, dar îmi și face plăcere…

— Adică nu îți convine că nu mai faci tu cumpărăturile?

— îmi convine, ce să spun…

— Ai putea, în acest timp, să te vezi și tu mai des cu prietena ta… a zis el.

— Măi Titi, tu ești gelos!

— Gelos?! a răspuns el, uimit.

— Gelos pe moșulețul de la etajul unu…

în mintea mea deja se contura, încetul cu încetul, un scenariu. Mi-am propus să mă comport normal, ca și când nu aș fi bănuit nimic, să-i fac lista de cumpărături pentru a doua zi și să îl urmăresc. Zis și făcut!

A doua zi, cum v-am spus, i-am înmânat hârtia pe care scrisesem ce avea de luat, l-am lăsat să iasă din casă și, în mai puțin de un minut, eram pe urmele lui. M-am îmbrăcat total opus stilului și obișnuinței mele. într-un trening! Ca să nu mă recunoască nimeni, exact. Am mers în urma lui discret până ce a ajuns la magazin. Incredibil! A trecut de el! S-a dus la depozit, care depozit se afla la câți-va metri mai departe, iar în fața depozitului cine credeți că stătea? 0 duduiță cu o scurtă de blană, blonduță, pantalon mulat. în mâini, niște chei. S-au întâlnit, s-au sărutat și au dispărut! Deci Titi al meu era combinat cu șefa depozitului. 0 știam din vedere pe respectiva, nu personal, dar o știam. Am fugit acasă și mi-am văzut de ale mele ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. A trecut o zi, au tre-cut două, iar sâmbătă vine Titi la mine:

— Ligișor, avem tot ce ne trebuie? Aș mânca un chec din ăla bun și pufos… mi-a spus el, gudurându-se pe lângă mine ca Berilă.

— Măi Titișor, că bine zici! Am nevoie de ouă, în rest am de toate.

— Hai că trag o fugă! mi-a replicat frumos și drept ca un soldățel.

L-am urmărit din nou. Numai că, de data asta, mi-am dus planul la final. Când să dispară în depozit, am apărut eu, ca o minune… I-am făcut un scandal monstru. Cuconeta voia să intre în pământ de rușine, numai să nu mai audă ce îi spuneam… Căci aveam grijă să-mi aleg cuvintele!

De-atunci, Titi al meu și-a revenit complet. Nu a mai dat în veci pe la cumpărături. A mers pe mâna mea, așa cum ar fi trebuit s-o facă de mult. Iar eu am avut grijă să-l țin strâns și bine în mâinile mele!

