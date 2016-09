Pentru mine, sexul e ca un sport extrem: tare periculos

Bănuiesc că știți vorba aceea: „Fă ce zice popa, nu ce face popa!”. Să știți că e valabilă și în cazul medicilor, iar în al celor de specialitatea mea e foarte important să respectați sfaturile cu sfințenie. V-o zice un ginecolog care nu se… protejează.

Meseria de medic este pentru mine o continuă provocare. Mai ales pentru un bărbat tânăr, ginecolog, care are ocazia să cunoască în fiecare zi femei frumoase, pasiunea se îmbină cu munca și plăcerea.

în anul 2009 am terminat Facultatea de Medicină „Carol Davila”. Am ales să devin ginecolog. Mă gândeam atunci numai la partea frumoasă a acestei ramuri. Numai că, am descoperit pe parcurs, nu e chiar o plăcere. Unele doamne miros urât, altele sunt neepilate sau murdare în acele locuri și cele mai multe au o boală care le aduce la cabinet. Nici vorbă de tinere frumoase pe care să le descopăr.

Am început să devin ușor frustrat după câțiva ani. Deși văd câteva zeci pe zi, lucrând într-un spital mare, în pat am destul de puține.

Acum un an, în spitalul în care lucrez s-a angajat Ramona, o fostă colegă de facultate, tot ginecolog. Pentru că ne cunoșteam și ne înțeleseserăm bine pe perioada facultății, am început să colaborăm. Ne făceam gărzile unul altuia, când unul dintre noi avea prea multe paciente le trimiteam la celălalt, ne consultam în cazurile grave.

în acea perioadă eu eram cuplat cu Matilda, o farmacistă sexy pe care am cunoscut-o într-un club. Am ajuns destul de repede în pat. Abia așteptam să termin programul ca să mă opresc la Matilda. Era foarte bună la acest capitol.

— Edi, mi-a zis ea într-o zi, am o pri-etenă, tot ginecolog, care lucrează în același spital cu tine.

Nu am luat-o în seamă. Nici nu mi-a trecut prin cap să o întreb numele prietenei ei.

Timpul a trecut, și relația cu Matilda a început să scârțâie. Nici sexul nu mai era așa grozav ca la început. într-o seară, Ramona m-a rugat să mai rămân să o ajut. îi veniseră câteva urgențe și nu mai făcea față. Am consultat amândoi până târziu. Pe unele le-am internat, pe altele le-am trimis acasă, cu tratament.

Când am terminat, am rămas singuri în cabinet. Asistenta era pe salon, să facă tratamentele. Ramona a început să se întindă.

— Vai, Edi, mă doare așa de tare aici, a spus ea și mi-a arătat un punct în zona cervicală.

— Ai stat toată ziua aplecată, dragă. Ai vrea să îți fac masaj?

— Ar fi nemaipomenit! M-am apropiat de ea și am început să-i masez umerii și ceafa. Ramona s-a lăsat pe spate, scoțând în evidență pieptul generos. și-a descheiat primii nasturi de la halat.

Eram excitați. Am continuat ca un joc. încet, s-a transformat în preludiu. Ramona a lipit pe exteriorul ușii un bilet pe care scria: „Reveniți în 30 de minute.”. A încuiat cu cheia pe interior. Am tras jaluzelele și ne-am dezbrăcat. Am întins-o pe masa de consultații ginecologice. A fost cea mai reușită partidă de sex pe care am avut-o până atunci. Auzisem că și alți colegi din spital se bucurau de senzații tari în timpul gărzilor. Noi eram abia la început. Au urmat multe astfel de nopți palpitante. Făceam cum făceam și ne puneam gărzile în aceeași zi.

După vreo săptămână, m-am despărțit de Matilda. Oricum, relația nu mai mergea. Am început să îmi petrec timpul în apartamentul Ramonei. Sexul mergea excepțional. Dormeam mult după și comandam mâncare chinezească. La spi-tal, abia așteptam să rămânem singuri. Nici nu știu dacă mi-a plăcut vreodată ea sau numai faptul că trăiam acele senzații, iar adrenalina pe care mi-o ofereau mă făcea să fiu atras de Ramona.

Când a împlinit 30 de ani, Ramona m-a invitat să serbăm într-un club. Era același club în care o cunoscusem pe Matilda, dar m-am prefăcut că intram pentru prima dată în el. Printre invitații iubitei mele, am avut neplăcerea să o descopăr chiar pe Matilda.

Ramona mi-a prezentat-o:

— Edi, iubitule, ea este Matilda, prietena mea cea mai bună! Ne cunoaștem de o viață! îți vine să crezi? Am făcut școala generală împreună! Am fost colege de bancă!

— Daa, a subliniat Matilda, banca a treia de la fereastră! Ce amintiri frumoase, Edi!

Mă uitam la amândouă încercând să îmi dau seama dacă era vreun complot. Ramona zâmbea, Matilda la fel. Am început să zâmbesc și eu.

— De fapt, eu și Matilda ne cunoaștem, i-am spus iubitei mele.

— Serios? și cum v-ați cunoscut?

— Eh, e o poveste veche…a zis Matilda.

— Să nu-mi spui! Edi e medicul despre care mi-ai povestit? a continuat Ramona să o iscodească.

— îhî! Dar asta a fost demult. Pur și simplu nu a mers, a zis Matilda și m-a prins prietenește de mână. Eu și Edi am rămas amici.

Ramona a uitat întâmplarea cu pricina. Pentru că relația cu Matilda fusese înaintea ei, nu îi păsa, chiar dacă erau prietene. Am continuat să ne vedem de viață ca și până atunci. La un moment dat, și această relație a început să scârțâie. în afara partidelor de sex deosebite, nu aveam nimic în comun. Distracția s-a încheiat când directorul spitalului a cerut montarea camerelor de supraveghere.

La scurt timp, ne-am despărțit. M-am mutat din nou în garsoniera mea din Berceni. între timp, am găsit o studentă la Drept și m-am cuplat cu ea. Cu Ramona am rămas în relații bune. Continuam să ne ajutam ca și înainte. într-o zi, m-a rugat să mai rămân, deoarece voia să vorbim ceva. Credeam că i se făcuse dor de sexul de altădată. Nici prin cap nu îmi trecea ce dorea să îmi spună.

— Edi, știi, prietena noastră, Matilda…

— Da, ce este cu ea?

— Vrea să o consultăm!

— Noi?

— Da. Are sifilis.

Nu știam ce să zic. Mă despărțisem de Matilda de mai mult de un an. Până la urmă, era o simplă pacientă care cerea să fie consultată. Nu îi puteam refuza dreptul la asistență medicală. Am acceptat. Am programat-o într-o vineri, la finalul programului.

— Ce faceți, dragilor? ne-a întrebat ea.

— Noi facem ce facem, dar ce faci tu? am întrebat-o eu.

— Am dat-o în bară. ți-a zis Ramona?

— Da. Hai să vedem ce putem face! Am consultat-o amândoi. Diagnosticul colegilor noștri era corect. Am văzut cum Ramona s-a schimbat la față. Mi-am dat seama că se temea să nu fi luat și ea. Nu obișnuiam să ne protejăm. Nici cu Matilda nu mă protejasem. De altfel, cu majoritatea partenerelor am evitat să folosesc prezervativul. Am încercat să o liniștesc. Le-am invitat pe amândouă pe terasă, la o discuție.

— Băi, le-am zis în timp ce îmi aprindeam țigara, haideți să facem istoricul bolii. Poate ne dăm seama de unde ai luat.

— OK! au zis ele în cor.

— Deci, eu m-am culcat cu tine prima dată acum un an jumate.

— Cam așa, a confirmat Matilda.

— Bun! Atunci nu aveai sifilis, că, dacă l-ai fi avut, l-aș fi luat și eu. Până acum apăreau simptomele. Evident, și la Ramona, fiind că ea ți-a urmat…

— Așa ar fi trebuit, a spus Ramona.

— Bun. Păi, dacă eu nu l-am luat, nu îl am nici acum, înseamnă că nici tu nu îl ai.

M-am uitat încrezător spre Ramona. încă era palidă. Am pus mâna pe mâna ei, ca să o liniștesc. Matilda era, de asemenea, speriată.

— Păi, și eu de unde l-am luat? a întrebat ea.

— Hai să vedem! Cu cine te culci acum?

— Cu Dragoș. De când ne-am despărțit, am reluat relația cu Dragoș. Este iubitul pe care l-am avut și înainte de a fi cu tine.

— în regulă, am concluzionat eu. Dacă ai fost cu Dragoș înaintea mea, apoi cu mine, și eu nu l-am luat, înseamnă că atunci nu îl avea. înseamnă că fie ți l-a dat acum, fie tu sau el a înșelat.

Matilda a oftat.

— Mi-am tras-o într-o seară cu Cristi, amicul lui. Venise să-i aducă un joc video lui Dragoș, iar el era plecat. Dar s-a întâmplat o sigură dată!

— Deci, am găsit explicația, am spus eu învingător și fericit că nu luasem și eu.

Am suflat ușurat fumul spre Ramona. Aceasta s-a apropiat și m-a luat în brațe. Matilda probabil că se simțea în plus. S-a retras. Am stins țigările, ne-am schimbat, căci terminaserăm programul, și am plecat spre apartamentul Ramonei. Cati, studenta mea, a început să mă sune pe mobil. Am respins-o de câteva ori.

Am rămas peste noapte la Ramona, mințind că am avut niște urgențe la spital. în prezent locuiesc tot cu Cati, dar, din când în când, nu pot refuza să îmi fac de cap cu Ramona. Tot de la ea am aflat că Matilda s-a despărțit de Dragoș. Poate îi fac o vizită, dar cu protecție de data asta!

Povestea de viață prezentată în acest material este ficțională. Unele întâmplări sunt inspirate din viața reală, dar numele personajelor și anumite aspecte au fost modificate.