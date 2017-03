Poveste adevărată de viață: După gratii, doar trupul rămâne încătușat, nu și sufletul

Sensibilă, creativă şi, mai presus de toate, credincioasă, Lidia şi-a dedicat întreaga viaţă iubirii pentru Dumnezeu. De câţiva ani, încearcă să le picure lumină în suflete şi femeilor aflate după gratii.

“M-am născut la Cluj, într-o familie de oameni credincioşi. Dar nu m-aş fi gândit că tocmai credinţa îmi va aduce necazuri. În 1959, eram studentă la Facultatea de Filologie din Cluj. În al patrulea an, am fost exmatriculată. Căci nu am renunţat la credinţa în Dumnezeu. Drumul prin hăţişurile vieţii a

În 1960 m-am căsătorit cu Dan Ionel Alexandru. Era student pe atunci la Facultatea de Stomatologie. Am înaintat apoi un memoriu Ministerului Învăţământului. Și am reuşit să termin cu bine cursurile facultăţii, în 1964. De atunci, viaţa mea s-a schimbat. Dumnezeu ne-a binecuvântat şi cu doi copii minunaţi, Cristina-Doria şi Valentin-Sebastian.

Suflet de artist

Soarta a hotărât să urmez cariera didactică. La început în şcoli de ţară, apoi în Cluj-Napoca. Ani mai târziu am fost îndemnată să pictez.

