Poveste de viață: „Ajutor! Iubitul meu e însurat!”

Ajutor! Iubitul meu e însurat! Ce e de făcut? Este marea dilemă a unei femei care a crezut cu adevărat în iubire. Și s-a fript. Există iubiri interzise? Este frumuseţea o povară? Diana are deja răspunsul la aceste întrebări.

“Am fost dintotdeauna o răsfăţată şi am primit totul de-a gata. Astfel că sunt obişnuită să fiu lăudată. Şi nici să mă mândresc cu mine nu mi-e greu. Căci modul în care am fost educată mi-a insuflat puternic încrederea de sine. De mică am ştiut că sunt frumoasă şi cuceresc uşor sufletele celor din jur. Dar nu am profitat niciodată de asta. Pentru că, aşa cum nimeni nu le poate avea pe toate, nici eu nu am fost înzestrată cu stropul acela de egoism de care aş fi avut nevoie.

Frumuseţea, o povară

Încrederea oarbă pe care o am faţă de toţi oamenii nu m-a ajutat nicicum. Ştiam că bunătatea sufletească este un dar de la Dumnezeu. Și trebuie preţuită. Chiar dacă cei din jur mi-au arătat că, de cele mai multe ori, nu e apreciată. Și e considerată drept prostie. Viaţa m-a lovit în repetate rânduri. Parcă pentru a mă trezi la realitate. Dar, fără niciun ajutor, nu am reuşit să mă schimb. Frumuseţea chipului meu, aspectul fizic deosebit, combinate cu bunătatea nu m-au ajutat deloc. Dimpotrivă, toată lumea m-a privit mereu ca pe o păpuşă: frumoasă, dar cu multe slăbiciuni, ca să nu spun altfel. În zadar am tot încercat să dovedesc contrariul. Încetul cu încetul am început să mă rup de lumea rea. Între timp am devenit dansatoare şi viaţa mea a căpătat un nou sens. Am călătorit în multe ţări şi am învăţat multe. Am descoperit şi câteva dintre tainele Orientului. Perioada în care am lucrat în Japonia rămâne în sufletul meu ca un vis frumos şi abia aştept să ajung din nou acolo.

Am găsit adevărata iubire

