Poveste de viață: „Băiatul meu nu aude. Dar ce frumos îmi spune mama!”

Băiatul meu nu aude. Este ceea ce nicio mamă nu și-ar dori să trăiască. În urma unei infecţii netratate, copilul Vioricăi a rămas fără auz. Cu toate acestea, ea îl consideră un dar nepreţuit primit de la Dumnezeu.

“Poate că povestea mea poate părea tristă. Dar este un câmpei din viaţă, pe care-l spun cu mândrie. Chiar dacă durerea din suflet nu-mi dă voie să mă bucur aşa cum aş fi vrut de fericirea de a fi mamă.

Eşec după eşec

Trecusem deja prin două încercări ale soartei când l-am adus pe lume pe Cristian George. Am mai născut două fetiţe, care au murit la doar o zi de viaţă. Medicii mi-au spus atunci că nu voi mai putea avea copii, cel puţin nu în România. Întâmplarea a făcut ca soţul să ajungă în Germania, din dorinţa de a ne asigura un viitor mai bun. Aşa am avut şansa să-l urmez, după doar câteva luni de la plecarea lui. Şi iată că Dumnezeu a vrut ca, acolo, să vadă lumina zilei Cristian, darul nostru nepreţuit. Am revenit în ţară, pe când micuţul avea cam 6 luni.

Din nefericire, ceva mai târziu, în urma unei otite netratate, după cum au spus medicii, copilul meu şi-a pierdut auzul. Am umblat pe la diverşi specialişti, am ajuns să-l operăm şi de polipi, dar adevărul crud nu ne-a iertat: Cristi nu va auzi şi nu va vorbi niciodată. Vestea ne-a lovit ca un trăsnet şi am plâns necontenit, întrebându-mă de ce tocmai copilul meu trebuie să sufere astfel. Doar l-am dorit atât de mult!

Citește mai departe pe libertateapentrufemei.ro