Poveste de viață: „Fata din vis eram eu și sunt fericită că știu asta”

Fata din vis nu e doar o poveste. Păcatele tinereţii au avut un cuvânt greu de spus în viaţa ei. Chiar dacă nu şi-a imaginat vreodată că destinul îi va purta paşii pe un alt drum, de mai bine de 10 ani trăieşte ca-ntr-o poveste, cu bune şi rele.

“Mă aflu în pragul vârstei de 35 de ani şi nu-mi vine să cred. Acum 11 ani lumea mea era cu totul alta, plină de tristeţe. Eram o fată, încă un copil, ce abia devenise mamă. Dezamăgită de viaţă, aveam nevoie de ajutor mai mult ca oricând, iar cine era în măsură să mi-l ofere, îmi întorcea spatele.

Un ochi plânge, unul râde

Cam 3 ani de zile am trăit alături de un bărbat, în concubinaj. Probabil că pe atunci credeam că e marea mea iubire. Îmi doream nespus un copil, însă, din cauza mai multor operaţii de chisturi ovariene, am fost nevoită să fac tratamente repetate pentru a rămâne însărcinată. Din nefericire, în aceeaşi zi în care am aflat că voi deveni mamă, bucuria a fost umbrită de clipa despărţirii de tatăl copilului ce urma să-l aduc pe lume. Aşa se face că am născut o fetiţă superbă. Au urmat înfăţişări în instanţă, procese de stabilire a paternităţii şi a pensiei alimentare… A fost o perioadă critică, deşi greul a început abia când am început serviciul şi a trebuit să-mi las copilul la cămin cu program prelungit. Părinţii au refuzat categoric să mă ajute, ba chiar am fost forţată de împrejurări să mă mut cu chirie.

Fata din vis i s-a arătat lui Făt Frumos

Citește mai departe pe www.libertateapentrufemei.ro