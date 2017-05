Povestea unui bărbat: Cred că sunt ultimul fraier

Am cunoscut-o pe Alexa. Eram deja în anul patru, iar pe ea am cunoscut-o la o petrecere. Era anul întâi la facultatea de Psihologie.

Am zis că este combinația ideală. Mă plăcea… iar eu, eram convins că ne-am potrivi. Mă gândeam că nu alege oricine psihologia. Ce știu cu certitudine este că eu când gândesc prea mult, îmi dă cu virgulă.

Am stat împreună un an și jumătate. Eu, după ce am terminat facultatea, m-am angajat și m-am mutat în chirie, iar ea s-a mutat cu mine.

Îmi plăcea să fie acasă când vin de la serviciu. Îmi plăcea să mă uit la ea când învață și… să am grijă de ea cum pot.

