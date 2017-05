Povești de viață. ”Dumnezeu nu ne uită niciodată. Am tot ce mi-am dorit de la viaţă”

Dumnezeu nu ne uită niciodată. Iar povestea Isabelei confirmă asta. Copilăria i-a fost umbrită de necazuri. A trecut prin două relaţii eşuate tocmai înainte de a face marele pas al vieţii, căsătoria. Dar acum se simte cu adevărat fericită şi împlinită.

“Cine nu crede că Dumnezeu nu ne uită? Cine nu crede că minunile se întâmplă? Și că dragostea vine în cele mai neaşteptate momente ale vieţii, din locuri nebănuite? Trebuie să te conving de contrariu. Asta încerc eu să fac acum, împărtăşindu-vă tuturor povestea mea. Mi-a luat ceva vreme până m-am hotărât să scriu. Dar sunt convinsă că oricine are nevoie de un exemplu. Și merită să spere măcar că, într-o zi, soarta îi va îndruma paşii pe calea cea bună.

Nu toţi copiii sunt fericiţi

Când am venit pe lume, în urmă cu 32 de ani, nimeni nu s-a gândit că voi avea parte de o copilărie chinuită. Ursitoarele însă şi-au făcut treaba după bunul lor plac. Eram la vârsta de 7 ani, când părinţii mei au divorţat. Am fost nevoită să rămân cu tata, în timp ce sora mea a plecat cu mama. A fost o perioadă grea, care m-a maturizat poate prea mult şi înainte de vreme. Un copil are nevoie întotdeauna de un sfat bun, de căldura palmei mamei sale.

Citește mai departe pe libertateapentrufemei.ro