Propria mea soră mi-a furat iubitul de două ori

Când credeam că existența mea s-a poziționat pe un făgaș normal – tocmai fusesem la dezalcoolizare și îmi găsisem, în sfârșit, un bărbat pe care simțeam că merită să-l iubesc -, destinul m-a lovit din nou, cu dușmănie parcă. și pe cine credeți că mi-a trimis soarta asta cinică și nemiloasă ca să-mi distrugă viața? Tocmai pe sora mea…

Am ales să fiu o fată și mai apoi o femeie băiețoasă, pentru că am simțit că sunt prea fragilă și prea vulnerabilă. Am ales cele mai grele sporturi, pe care nu se încumeta să le facă nicio fată, și am ales o meserie pe care, până mai ieri, nu o făceau decât bărbații: am devenit inginer constructor. și nu orice fel de inginer constructor, ci unul care lucrează pe șantier, pe orice vreme, și care trăiește în barăci, departe de lumea civilizată.

La început, după ce am terminat studii-le la București, am fost singura femeie inginer angajată la firma de construcții din oraș. Mama, o femeie simplă, care ne-a crescut singură pe sora mea și pe mine, se aștepta ca fiicele ei să se mărite cu niște bărbați pricopsiți, să facă copii și să îi asigure și ei o bătrânețe liniștită. Numai că nu a fost deloc cum se aștepta.

Diana, sora mea, a devenit o femeie ahtiată după bani, ar fi făcut orice să aibă cât mai mulți, și cum era frumușică, multă vreme, după terminarea liceului, a lucrat prin cazinouri, fie ca crupier, fie ca hostess. Mama s-a împăcat repede cu ideea că fiica ei le ține de urât clienților cazinourilor, mai ales că Diana i-a îmbunătățit mult… calitatea vieții. Venea acasă cu tot felul de bunătăți, s-au mutat într-un apartament mai mare, într-un bloc nou, dădeau petreceri la care sora mea invita unii dintre clienții cei mai generoși. Au început să călătorească prin lume, să se îmbrace bine și să mănânce finețuri.

Când le-am spus ce am de gând să fac, mi-au râs amândouă în nas, iar mama m-a sfătuit să evit să le mai trec pragul, pentru că le fac de rușine. Le-am ascultat și am sperat că îmi vor da pace, dar, ori de câte ori erau la ananghie, tot la mine apelau. De câteva ori, Diana și-a însușit banii unor bărbați care frecventau petrecerilor lor, iar aceștia au reclamat-o la Poliție. și vecinii le-au reclamat uneori pentru petrecerile zgomotoase și deocheate. Iar eu a trebuit să scot cu mâinile mele cărbunii din foc. Din fericire, colegii mă apreciau și mă ajutau cum puteau când îi rugam. și cum aveau tot felul de relații, mama și Diana au plătit amenzi, dar atât și nimic mai mult. 0 vreme se potoleau, iar apoi o luau de la capăt. într-o bună zi, s-au mutat în alt oraș, mai mare, și atunci i-am mulțumit lui Dumnezeu, deși au continuat să mă caute la nevoie. S-au mutat într-o casă mare, într-un cartier de la marginea orașului, unde, din fericire, nu mai deranjau, pentru că fiecare casă avea mult teren în jur, așa că vecinii nu mai auzeau chiotele invitaților lor.

Viața mea sentimentală a fost destul de accidentată, de la bun început. N-am avut curajul să mă implic într-o relație serioasă, așa că am preferat aventurile scurte, fără complicații. Am ajuns prietena și confidenta colegilor mei, refugiul bărbaților însurați. Când eram acasă, ieșeam în oraș cu băieții la o băută, când lucram pe șantier era și mai rău, până când, pe nesimțite, am devenit dependentă de băutură.

Cel care m-a salvat de mine însămi a fost șeful meu, un bărbat extraordinar, discret și inimos, care m-a luat deoparte și mi-a spus că trebuie să fac ceva până nu e prea târziu. știam că ține la mine, îi fusesem și eu alături când a avut probleme în căsnicie, așa că l-am ascultat. Fără să știe nimeni altcineva, m-am dus la dezalcoolizare, iar când m-am întors la lucra, eram alt om. Ștefan mi-a spus că pot apela la ajutorul lui ori de câte ori am nevoie.

— Ai grijă de tine! Ești un om deosebit!

Cuvintele lui sincere mi-au făcut mult bine și m-au ajutat să îmi revin în totalitate. Tovarășii mei de băutură m-au mai căutat o vreme, dar pe urmă, au renunțat. Ștefan mă lua cu el pe cele mai grele șantiere, ca să mă aibă sub ochi, iar colaborarea noastră mi-a dat curaj și m-a făcut să am încredere în mine. Aveam 32 de ani și nu știam ce înseamnă să fii îndrăgostit. Atunci s-a angajat la noi un bărbat cam de vârsta mea, IT-ist foarte priceput, necăsătorit, despre care gurile rele spuneau că e dintr-o familie de oameni avuți și nimeni nu înțelegea de ce a ales să fie un simplu slujbaș al statului, când ar fi putut lucra în cu totul alt mediu și ar fi putut câștiga mult mai mult.

George s-a adaptat foarte repede la stilul nostra de lucra, cu nopți pierdute și puține ore de somn. După mai bine de doi ani de când lucram împreună, nu știam însă mai nimic despre viața lui personală, pe care o ținea sub lacăt. Uneori, după ce terminam vreun șantier greu, Ștefan ne invita în oraș, să luăm masa toți trei. Vorbeam despre pasiunile noastre, el ne povestea despre fetița lui, dar George era zgârcit cu poveștile de familie.

La un moment dat, m-a sunat un amic, care era în trecere prin oraș, și m-a invitat la o bere, să stăm de vorbă. Unui alcoolic îi este foarte ușor să recadă în groapa fără fund a beției. La insistențele amicului meu, am băut o bere și pe urmă nu m-am mai putut opri. A doua zi, când m-am trezit acasă la George, tot ce-mi mai aminteam era că, la un moment dat, amicul meu a plecat, iar eu am rămas singură în barul acela, în compania unor străini.

George, cu discreția care-l caracteriza, mi-a povestit că a trecut întâmplător prin zonă și a văzut prin vitrina barului cum doi bărbați trăgeau de mine, iar eu nu voiam să-i urmez. A intrat, s-a recomandat soțul meu, bărbații s-au retras, iar el m-a luat cu binișorul și m-a dus la el acasă. Am observat că eram îmbrăcată într-o pijama bărbătească, iar lucrurile mele erau puse la uscat.

— Ai căzut de câteva ori… Afară plouase și… ți-am pus lucrurile în mașina de spălat… Cred că ar fi mai bine ca astăzi să stai în pat, să te odihnești. Vorbesc eu cu Ștefan.

Am fost de acord. Când m-am privit în oglindă, m-am speriat. L-am rugat să-i spună lui Ștefan că nu mă simt bine, deși eram sigură că-și va da seama ce s-a întâmplat. Bunătatea și delicatețea lui George m-au făcut să las garda jos și, pe nesimțite, m-am îndrăgostit de el. Totul, tot ce simțeam era nou pentru mine. I-am cerat ajutorul lui Ștefan, l-am întrebat ce se întâmplă cu mine.

— Nu e nimic grav, draga mea, te-ai îndrăgostit, te asigur că e cel mai frumos lucru din viața unui om. Nu te speria, lasă-te în voia iubirii și o să fie bine. Sunt sigur că ai ales omul potrivit. Puțini bărbați din ziua de azi sunt ca George.

Ștefan a avut dreptate. N-am avut curajul să-i mărturisesc lui George că-l iubesc. Ba chiar dimpotrivă, simțeam nevoia să-l tachinez, să glumesc, uneori prostește, pe seama lui, dar el nu se supăra.

Nu a spus niciodată nimic nimănui și nici n-a făcut vreo aluzie la ceea ce s-a întâmplat în noaptea aceea, când m-a dus la el acasă. încetul cu încetul, a început să-mi povestească despre familia lui, despre cât de dezamăgit e tatăl lui că, spre deosebire de fiul lui cel mare, George a refuzat să fie avocat la firma lor de avocatură și să câștige bani mulți. George a refuzat chiar și să se căsătorească atunci când tatăl lui îi găsise o partidă foarte bună, iar asta l-a înfuriat și mai tare.

— Acum mă văd rareori cu ei, mai vorbesc din când în când cu mama la tele-fon, care face însă numai ce-i spune tata, îi e frică să iasă din cuvântul lui. Mie însă nu-mi pare deloc rău că am ales să lucrez cu voi, aici simt că sunt într-adevăr util și iese ceva din mâinile mele.

Eram tot mai apropiați unul de altul, dar eu eram convinsă că el nu vede în mine o femeie îndrăgostită, de care se poate îndrăgosti și el, ci un prieten de nădejde, căruia ai curajul să i te destăinuiești.

Petreceam mult timp împreună și în afara programului, fie venea el pe la mine, fie mă duceam eu la el. Iarna stăteam mai mult în oraș, ne duceam să înotăm, să jucăm tenis, alergam prin parc, jucam șah, ne uitam la filme. Mi-a fost teamă să nu stric totul și am tăcut, nu i-am mărturisit că-l iubesc. Ștefan mi-a spus că greșesc, dar l-am rugat să nu se amestece.

Când eram mai fericită, m-a sunat Diana. Mi-a spus că e în oraș și mă roagă s-o găzduiesc câteva zile. Ca întotdeauna, n-am avut puterea s-o refuz. I-am spus să vină să-i dau cheile. Am ajuns acasă spre seară. Am alergat toată ziua cu Ștefan, să căutăm muncitori pentru șantierul din primăvară. Când am sunat la ușă, mi s-a părut că aud voci. Când am intrat, l-am găsit acasă pe George, care părea că se împrietenise deja cu sora mea. După ce a plecat George, Diana l-a lăudat în fel și chip, mi-a spus că ar fi o partidă interesantă și că n-ar trebui să pierd ocazia de a pune mâna pe el.

— Cu ce ocazie prin oraș? am între-bat-o, încercând să schimb subiectul.

— Am niște probleme de rezolvat, stai liniștită, plec repede! Dacă nu te interesează pe tine, mă bag eu, să știi.

— Te rog să-ți vezi de treabă! Numai că Diana a înțeles ce a vrut ea și, înainte să plece, i-a făcut o vizită lui George… și a rămas peste noapte la el. Diana a plecat fără să-și ia la revedere de la mine și am crezut că totul s-a terminat cu bine. După o tăcere de câteva zile, George n-a mai rezistat și mi-a mărturisit că Diana a venit într-o seară la ușa lui, l-a rugat s-o găzduiască peste noapte și… s-a culcat cu ea.

Cred că nici măcar un cutremur de 9 grade pe scara Richter nu m-ar fi zguduit atât de rău. Am simțit că-mi pierd mințile. Din fericire, nu am intrat în primul bar, ci m-am repezit acasă la Ștefan. Soția lui mi-a deschis și m-a poftit înăuntru. Probabil că s-a speriat și ea de felul în care arătam. Am vorbit cu amândoi ore întregi. Căldura din căminul lor m-a liniștit.

Mi-a fost însă foarte greu să-l mai privesc în ochi și să mai am încredere în George, deși Ștefan m-a sfătuit să nu dau cu piciorul relației noastre, chiar și așa ciudată cum e ea, din cauza unei rătăciri.

— îți amintești când am avut și noi probleme, mi-a spus Ștefan, când Mioara m-a înșelat și am crezut că nu voi putea niciodată s-o iert. Atunci și tu m-ai sfătuit să nu renunț la dragostea noastră pentru o clipă de rătăcire. și mă bucur că te-am ascultat. Ascultă-mă acum și tu!

M-am străduit din răsputeri să-l cred pe George când mi-a mărturisit că regretă din tot sufletul ce a făcut și mă roagă să dau o șansă dragostei noastre.

— Da, te iubesc și știu că și tu mă iubești, în felul tău bizar. Lasă-mă să-ți dovedesc că te pot face fericită!

George m-a rugat să mă mut la el și am avut impresia că trăiesc în paradis. După vreo doi ani și ceva de la cele întâmplate, timp în care nu am mai avut nicio veste de la sora mea, Diana l-a sunat pe George și i-a spus că vine să-i prezinte pe cineva. A venit chiar a doua zi cu un copil în cărucior si i-a spus lui George că e fiul lui.

Mi-am dat seama că mințea, dar am intuit că, între timp, sora mea se informase și știa din ce familie face parte George și că i-ar fi fost foarte bine dacă

l-ar fi păcălit s-o ia de nevastă. Diana nu s-ar fi gândit nicio clipă la mine, știam asta. N-o deranja să-mi distrugă viața, pe ea n-o interesa decât persoana ei. George a fost șocat când a aflat că este tată, dar a reacționat exact cum se aștepta sora mea. își dorea mai mult ca orice să nu fie ca părinții lui, ca tatăl lui, să nu-și renege fiul, și atunci, fără să-mi accepte sfatul de a face un test de paternitate, uitând cu totul de mine, a cerut-o pe sora mea în căsătorie.

Din păcate pentru el, familia lui a refuzat să se implice în vreun fel, toți membrii familiei au refuzat să participe la nuntă, dar George nu s-a lăsat descurajat. și-a pus la bătaie toate economiile, pentru a-i oferi Dianei o nuntă ca-n povești. Toată lumea era șocată. Ștefan a încercat și el să-l convingă să facă un test de paternitate, dar George a refuzat. Cu câteva zile înainte de cununia civilă, când a ajuns acasă, George a găsit acolo un bărbat.

— Sunt iubitul Dianei și tatăl lui Florinel. Ne-am certat, iar Diana a vrut să-mi dea o lecție. îmi pare rău de toate încurcăturile… Dragostea noastră e cu năbădăi… 0 iubesc pe Diana și n-aș renunța la fiul meu pentru nimic în lume. La început, am crezut că mă minte, că totul e un joc, dar am făcut testul de paternitate și mi s-a confirmat că Florinel e al meu. Sănătate și voie bună! Ne scuzați de deranj!

Diana i-a rânjit în timp ce ieșea pe ușă cu Florinel în brațe. Câteva zile, George a lipsit de la serviciu. Nimeni nu știa ce s-a întâmplat în afară de Ștefan, care ne-a anunțat pe toți că nunta se contramandează și că ne spune el de ce. Colegii comandaseră flori, tort, dar, cum eu o cunoșteam bine pe sora mea, nu m-am mirat prea tare.

— George are mare nevoie de tine, mi-a spus Ștefan. Cred că cel mai bine ar fi să vă mutați în celălalt capăt al lumii, ca să puteți avea liniște, dar, din păcate, cred că sora ta v-ar găsi și acolo. Diana a fost dezamăgită când a aflat că, de fapt, George nu are bani și l-a sunat pe iubitul ei, care stă bine cu banii, să vină s-o ia. Inspiră adânc și du-te la el. Treceți voi cumva și peste asta!

Povestea de viață prezentată în acest material este ficțională. Unele întâmplări sunt inspirate din viața reală, dar numele personajelor și anumite aspecte au fost modificate.