Sânzienele arată în vis ursitul. Povestea Anișoarei te pune pe gânduri

Sânzienele arată în vis viitorul, ursita și toate cele. Pare incredibil, însă povestea Anișoarei te pune pe gânduri. Cum e și soarta asta!

Anişoara a respectat unul dintre ritualurile magice din străbuni. În noaptea din ajunul Drăgaicei, efortul nu i-a rămas nerăsplătit. Deşi a ţinut secret totul, acum vrea să ne împărtăşească tuturor experienţa ei.

„Vă citesc încă din prima zi în care aţi apărut, de la primul număr al revistei. Și, cu timpul, aţi devenit prietenele mele de suflet. Cu toate astea, nu am îndrăznit să vă scriu până acum. Dar, zilele trecute, mi-a captat privirea articolul despre sărbătoarea Sânzienelor în tradiţia românească. Şi m-a făcut să mă întorc în timp, pe vremea când eram o fetişcană, elevă în ultimul an de liceu. E o taină pe care am păstrat-o cu sfinţenie atâţia ani. Dar care mi-a schimbat viaţa neaşteptat de frumos. De aceea, vreau să v-o fac cunoscută azi tuturor.

Credinţa face minuni

Citește mai departe pe www.libertateapentrufemei.ro