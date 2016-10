Am scăpat de rutina din patul conjugal

Sunt însurat de 19 ani cu Oana și, treptat, a intervenit rutina între noi. Acum, când vă scriu, totul este schimbat, căsnicia noastră este mai „fierbinte” ca niciodată și am să vă destăinuiesc „leacul”…

Nu sunt un sfânt, am avut și eu ani nebunești, tot felul de aventuri amoroase, unele similare celor descrise, de-a lungul timpului, în revista dumneavoastră și chiar câteva despre care mi-ar fi rușine să vă scriu și pe care i le-am ascuns până și ființei celei mai apropiate de pe lumea asta, propriei mele neveste.

Vă spun acest lucru ca să nu mă înțelegeți greșit: nu sunt călugăr, am și eu simțuri treze și o gândire destul de descuiată. Dar, deși nu m-am considerat niciodată un om intolerant, o surpriză – ivită taman din partea soției mele – m-a făcut să apar în lumina asta neplăcută.

Eu credeam că viața noastră sexuală a fost și este în continuare una frumoasă, împlinită. E drept, pe când aveam amândoi douăzeci și un pic de ani, parcă eram mai zburdalnici… După nașterea lui Adrian, băiatul nostru care acum are șaptesprezece ani, ne-am mai cumințit. Cred că știți stilul: „Azi sunt cam obosită, nu vrei mai bine să lăsăm pe mâine?”. Cu timpul, acest „mâine” devenea poimâine sau… în weekend, dar nu mi se părea ceva neplăcut. Eu am patruzeci și trei de ani, soția mea, Oana, treizeci și nouă, și ne-am căsătorit pe când eu împlinisem două-zeci și patru. Avem deci în spate aproape două decenii de giugiuleli, tandrețuri și, uneori, mici certuri terminate frumos, cu îmbrățișări pătimașe. și nu uitați că nouăsprezece ani împreună înseamnă și rutină…

De când o porniserăm pe cont propriu, deschizând două magazine alimentare în județul Brașov, viața noastră devenise mult mai puțin prielnică amorului. Oana ținea toată contabilitatea, iar eu alergam de dimineața până noaptea (uneori târziu!) după marfă. în aceste condiții cred că vă dați seama cum scade libidoul… Iar săptămâna în care a început tot tămbălăul a fost una chiar infernală: am fost pe drumuri tot timpul, chiar și în capitală am venit de două ori, Oana avea bilanțul de făcut… Colac peste pupăză, Adrian plecase fără voia noastră la munte, împreună cu o fată cam destrăbălată, pe care eu n-o simpatizam deloc… Dar, într-o seară (parcă era vineri, dacă-mi aduc bine aminte), Oana se proptește în fața mea și deschide un cu totul alt subiect:

— Măi Cezar, eu nu mai pot să trăiesc așa… Vreau și eu ceva nou în viață, altfel am să mor! Cum trăim noi? Serviciu-casă-televizor, apoi fiecare adoarme pe unde poate, rupt de oboseală, și a doua zi o luăm de la capăt. și parcă am îmbătrânit brusc! Mai ales tu! Ce ai cu Adrian? Mai are puțin și e major, iar tu îl pisezi la cap de parcă ar avea șapte ani… Hai să ne amintim de tinerețe, să mai facem nebunii, să mergem în călătorii, că mâine-poimâine închidem ochii și n-am știut ce-i viața…

— Cum n-ai știut ce-i viața? Cine a avut vacanțe în Grecia, în Italia, în Spania, nu mai zic de Bulgaria de nu știu câte ori? și înainte… De turul la mănăstiri ți-aduci aminte? și cine făcea plajă goală la Vama Veche și voia să meargă așa până în poarta gazdei, că doar „suntem tineri, Vama înseamnă libertate, fiecare poate să facă ce vrea?” Oana, ce e cu tine? Mâine-poimâine ai patruzeci de ani și tu visezi cai verzi pe pereți!

— Bine, Cezar, cum zici tu… s-a retras ea, îmbufnată.

Pe parcursul săptămânilor următoare, comportamentul i s-a schimbat vizibil. Era din ce în ce mai obosită, căsca tot timpul, era neatentă la ce-i spuneam. Devenise însă foarte atentă cu propria-i persoană: stătea o grămadă de timp în baie și experimenta tot felul de coafuri care de care mai trăznite, se îmbrăca cu fuste scurte și cam exagera cu parfumul. Eu mă uitam la ea și mă cruceam:

— Ce faci, măi femeie, unde vrei să ajungi? Tu crezi că eu nu te iubesc decât dacă te împopoțonezi ca o coțofană?

— Nu știu dacă mă iubești sau nu, văd doar că, de la o vreme, nici nu mă mai bagi în seamă!

După un timp, a renunțat la coafuri și țoale. Dormea numai în sufragerie, la televizor. Intr-o noapte, am vrut să mă duc la ea, dar ușa era încuiată. M-am uitat pe gaura cheii; nu se vedea nimic, iar televizorul era închis.

Într-o sâmbătă noapte însă, am fost trezit de niște zgomote ciudate pro-venind din sufragerie. Am mers tiptil până acolo și am intrat brusc. Oana a înghețat cu telecomanda în mână.

Ce am văzut atunci m-a lăsat fără grai: aveam în fața ochilor motivul pentru care soția mea se uita la mine ca la un străin, motivul nopților ei nedormite și al cearcănelor tot mai accentuate. La ora trei dimineața, Oana își „desfăta” privirile cu o scenă de amor fierbinte între o femeie și trei bărbați, la DVD player! În primele clipe, indignarea mi-a luat glasul, apoi însă am exclamat:

— Oanaaa… Cum poți să faci așa ceva? Ești o femeie serioasă, ai familie, responsabilități… De porcării îți arde ție acum?

— Ce crezi tu că-s eu, Cezare?! Măicuță? Nu te-ai gândit să mă și împăiezi?

— Doamne, ai înnebunit de-a binelea! Un bărbat nu-ți mai e de ajuns?! Ai nevoie acum de trei!

— Nici măcar de unul nu mai am parte… Cezar, m-am uitat doar din curiozitate… Tot ce vreau e să simt iar fiorul de la început! și dacă nu se poate altfel, de ce să nu ne ajutăm de imaginație? Vrei să-ți mai spun ceva? Ieri, la coafor, am vorbit cu o tipă care, dintr-una într-alta, mi-a zis că ea și-a luat cătușe și lenjerie roșie sexy de pe internet…

și a început să-mi înșire o groază de monstruozități pe care dorea să le comande și ea!

— Nu, tu nu ești sănătoasă!

— De ce? Fiindcă mie îmi curge încă sânge prin vine?

M-am retras în dormitor și am avut parte de cea mai zdravănă insomnie din viața mea. A doua zi de dimineață, în bucătărie, nici nu aveam curajul să schimbăm vreo vorbă sau să ne uităm unul la altul. Intr-un târziu, i-am spus:

— Diseară întârzii. Trec pe la Mihai.

— Ca să-i spui că nevastă-ta a înnebunit?

— Nu. Ca să mă sfătuiesc cu el. Efectiv nu știu cum să mă port cu tine.

După serviciu, sunam la ușa lui Mihai. El și Ada erau cei mai buni prieteni ai noștri. S-au bucurat foarte mult când m-au văzut, dar și-au dat repede seama că nu eram în apele mele. După ce a băut cu noi o cafea, Ada s-a retras discretă, lăsându-ne o farfurie cu prăjituri.

— Dă-i drumul, bătrâne! știu când te frământă ceva…

— Oana parcă a înnebunit! Totul pornește de la faptul că e nemulțumită de viața noastră intimă. Am surprins-o nopțile trecute uitându-se la scene porno! Privea și suspina! Poate se și… și am uitat să-ți spun că vrea să comande tot felul de prostii din alea sexy…

Mihai a început să râdă.

— Dar bine, măi omule, asta e o problemă? Ce n-aș fi dat ca acu’ doi ani Ada mea să fi făcut la fel!

Am rămas tablou, numai la așa ceva nu mă așteptam.

— Stai să-ți spun. Acum doi ani, de plicitiseală, am făcut și eu rost de la un amic de niște dvd-uri din astea. Fil-mele alea m-au cam înfierbântat și am început să-i spun nevesti-mii că vreau să facă și ea ce văzusem eu acolo. și, fără niciun pic de reținere, am început să-i povestesc cu lux de amănunte câteva scene. Vreo trei zile n-a vrut să mai vorbească cu mine, se închidea în baie și plângea. Degeaba încercam eu să discut cu ea. Nici nu voia să mă asculte. Până când, într-o seară, a venit hotărâtă la mine: „Auzi, dacă refuz să fac ce vrei tu, ai să mă înșeli?”. „Nici prin cap nu-mi trece!” am zis eu, deși trebuie să recunosc că mă gândisem și la asta. „și dacă îți spun că am să încerc, ai să te potolești?” m-a întrebat apoi. încă din seara aia, am început să ne uităm amândoi la filme porno. La început mai cu nasul în pământ, apoi mai destinși, până când… După o vreme, lucrurile s-au schimbat atât de mult, încât ne bucuram amândoi descoperind noi și noi lucruri care ne puteau face plăcere. Plăcere pe care să ne-o dăruim unul altuia. A fost ca și cum ne-am fi cunoscut din nou^

L-am ascultat în tăcere. Intr-un târziu, i-am spus:

— Eu nu concep așa ceva… N-o pot vedea pe Oana ca pe târfele alea care… In fine…

— Măi Cezar, ce poate fi mai frumos decât plăcerea dublată și de iubire? De ce crezi că ea nu merită să-i dăruiești așa ceva? Cine o cunoaște mai bine ca tine? Vrei să-și găsească vreun tinerel care să-și bată joc de ea? Să o satisfacă și apoi să râdă de ea? Ce te costă să încerci? și să nu-mi spui că pe tine te lasă rece scenele astea fierbinți…

Văzându-mă nehotărât, el mi-a mai spus:

— Uite, dacă vrei, am aici adresa unui psiholog. I-a dat-o Adei o prietenă, atunci, în zilele alea, spunându-i că poate un specialist o să mă aducă „pe calea cea bună”. Dar, după cum am aflat amândoi, eu eram deja „pe calea cea bună”, a râs el.

Am plecat de acolo mai bulversat decât venisem. Nici prin cap nu-mi trecuse că „noutatea” din viața Adei și a lui Mihai, vitalitatea și iubirea pe care o afișau fără ostentație erau, de fapt, efectul unui asemenea experiment sexual. Doamne, s-a întors lumea cu susul în jos! De cum am intrat în casă, Oana mi-a spus cu hotărâre:

— Dacă vrei să te desparți de mine, te înțeleg. Probabil că și Mihai a fost șocat de comportamentul și de pretențiile mele…

— Mi-a dat adresa unui psiholog.

— Aha, să mă facă nebună cu acte în regulă! Nu, mulțumesc! Hai să divorțăm fără circ!

— N-ai înțeles! Psihologul ăla a lămurit-o pe Ada că e bine să experimenteze în materie de sex… M-ai ajuta mult dacă ai accepta să mergem și noi la el. Poate eu sunt cel obtuz… Oana mă privea uimită.

— Ce ți-a spus Mihai, de fapt?

— N-are importanță. Hai să mergem la culcare, i-am răspuns, ca un copil prins cu mâța în sac.

După câteva zile, ne înființam, emoționați, la ușa psihologului cu pricina. Am fost însă primiți foarte bine. încă din primele zece minute ne-a făcut să ne lăsăm la o parte toată jena și toate inhibițiile:

— Cheia succesului unei relații, cu atât mai mult cu cât e vorba de o căsnicie atât de frumoasă ca a voastră, este să comunicați Uber, să vă spuneți tot ce aveți pe suflet, a început el. Dacă vă iubiți, nimic nu e imposibil, niciun gest nu e deplasat sau imoral. Iar pervers nu poate fi ceva care le aduce plăcere ambilor parteneri și le consolidează relația… Dumneavoastră știți câți oameni vin zilnic la mine hotărâți să divorțeze pentru că-și închipuie că se cunosc prea bine și că nu mai au nimic să-și ofere? Nu ne cunoaștem perfect nici măcar pe noi înșine, darămite pe cei de lângă noi…

în noaptea aceea, n-am putut dormi. Mă răsuceam pe toate părțile și aveam coșmaruri îngrozitoare. M-am trezit scăldat de sudori reci, dar hotărât să dau cărțile pe față. și, când ne-am întors amândoi de la serviciu, am deschis discuția:

— Oana, tu, de fapt, ce aștepți să fac eu? Ce ai vrea să fac?

— Să fii din nou tânăr și fără prejudecăți! Să te simți liber cu mine. Să nu crezi că mă gândesc la „perversități”. Faptul că m-ai găsit uitându-mă la scene erotice cu o femeie și trei bărbați a fost o întâmplare. Cred că în doi e mult mai bine și, când zic în doi, mă gândesc la tine.

Am început să discutăm pe îndelete. Mi-a spus că, într-o noapte, neavând somn, a deschis televizorul și a nimerit pe un canal deocheat. Apoi, de curiozitate, a cumpărat și niște dvd-uri. La început, a fost șocată, apoi a început să-i placă o parte din ceea ce vedea. După câteva săptămâni, devenise aproape un drog. Toate frustrările ei se descărcau astfel. începuse să viseze la concedii în doi la mare, unde să o iubesc așa cum vedea ea în filme.

Teoretic, începeam să o înțeleg. Dar mi se părea că aș fi ridicol în postura de mare specialist în amor, de armăsar, ca-n filmele alea. Tot ea m-a liniștit:

— Fii serios, toată lumea știe că reprizele alea din filme, de două-trei ore, sunt făcute la montaj, din mai multe secvențe! Prostuțule, nu mai fi speriat!

și așa am început să vizionăm împreună când scene fierbinți pe canalele TV, când filme porno pe dvd-uri. Mă atrăgeau mult, ăsta e adevărul, dar faptul că era Oana lângă mine încă mă făcea să mă simt oarecum jenat. într-o noapte, după ce am închis televizorul, am rămas amândoi în fotolii, pe întuneric. Oana a întins mâna spre mine și a început să mă mângâie fără inhibiții, în timp ce eu mă destindeam încet. Am sfârșit prin a face dragoste pe covor, unde ne-am și trezit dimineața.

A trecut de atunci aproape un an. Din când în când, mai mergem pe la Ada și Mihai. Ei m-au împiedicat să fac o greșeală imensă. Aceea de a mă despărți, din prea multă pudoare, de femeia care, după nouăsprezece” ani de căsătorie, mai avea încă atâtea să-mi ofere.

