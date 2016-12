Singurul bărbat fidel din lume era chiar al meu!

Sunt înconjurată numai de femei singure. Mama e divorțată de ani de zile, mătușa mea, sora mamei, detestă bărbații din cauza logodnicului ei, care a părăsit-o în fața altarului cu ani în urmă, când s-a ales praful de viața ei. Din fericire, nu și-a pierdut mințile, ba chiar dimpotrivă, luptă din răsputeri pentru femeile abuzate de bărbați, încearcă să le convingă pe acestea că nu trebuie să depindă de bărbații lor și nici nu trebuie să le suporte pumnii atunci când, de pildă, echipa lor de fotbal preferată a mâncat bătaie.

Prietenele mamei sunt fie văduve, fie divorțate. Mama, spre deosebire de mătușa mea, și-a păstrat simțul umorului, așa că le-a inclus pe prietenele ei în „Clubul femeilor seduse de bunăvoie și abandonate împotriva voinței lor”. Mama e profesoară și cred că ar fi pierdută dacă n-ar avea simțul umorului. îmi povestește adesea tot felul de „ciocniri” pe care le are cu elevii – de fapt, cu cei mai recalcitranți, pentru că cei mai mulți o plac, o iubesc chiar, unii țin la ea mai mult decât la părinții lor. într-o zi, de pildă, unul dintre elevii ei dintr-a XII-a, sub influența etnobotanicelor, i-a spus: „Ce ți-aș face, mamaie, dacă nu mi-ai fi profesoară! Te-aș face fericită!” Când mi-a povestit episodul, mama, glumind, firește, se întreba dacă ce i-a spus elevul ei e de rău sau de bine.

— Cred că voia să spună că te ții bine, mamă, i-am confirmat eu.

Mama nu i-a purtat pică nici tatei, chiar dacă a părăsit-o când îi era mai greu: în perioada aceea, își dădea examenul de grad, avea inspecții peste inspecții la clasă, abia se mutase la liceul unde predă acum, colegele, din invidie, o sabotau, eu treceam prin perioada răzvrătirii și lipseam nopțile de acasă fără să anunț unde sunt, iar tata s-a îndrăgostit de iubita fratelui lui, o basarabeancă oacheșă și unsă cu toate alifiile, care și-a dat repede seama că ar duce-o mai bine „sub aripa” tatei decât măritată cu unchiul meu, un aiurit și jumătate. Anastasia nu s-a înșelat. Tata a ținut-o la facultate, i-a găsit de lucru, a cumpărat un apartament pe care l-a pus pe numele ei, iar când fata s-a văzut cu sacii în căruță… i-a dat papucii, pentru că și-a „amintit” că îl iubește mai mult tot pe Andrei, adică pe fratele lui. Acum aveau unde sta, ea avea un salariu frumușel și mai câștiga și pe de lături, lucrând la o agenție de call girls, așa că ea și Andrei puteau trăi boierește. Andrei, unchiul meu, mult mai mic decât tata, a fost un trântor toată viața, dar cu mare priză la femei. Nu a lucrat niciodată, dar a dus-o mai bine decât tata, care s-a spetit muncind.

Acum, și mama, și tata sunt singuri și au rămas prieteni. Se întâlnesc o dată pe săptămână, deapănă amintiri și… Dumnezeu știe ce mai fac, după care fiecare se duce la casa lui. Adevărul este că și eu îl iubesc pe tata, n-am reușit să-l urăsc, deși, la urma urmei, ne-a părăsit.

Alt capitol acum… Prietenele mele. Anda a fost măritată nouă luni, după ce a fost prietenă cu Mihnea 7 ani. Viața sub același acoperiș se pare că nu le-a priit. Anda face acum yoga, are un regim de viață foarte echilibrat, iar Mihnea a făcut burtă, a chelit și arată jalnic. Fără Anda e pierdut, dar ea nu mai vrea să audă de el. Firește, e îndrăgostită de maestrul de yoga, căruia nu-i iese din cuvânt. Sper ca, într-o zi, să nu ajungă să-i ceară cine știe ce aberație, pentru că ea nu gândește când e vorba să facă ce spune el, se execută pur și simplu. Trebuie să recunosc că Anda arată cel mai bine dintre noi, e echilibrată, mănâncă sănătos, aleargă în fiecare dimineață, în timp ce mie, uneori, mi se pare un efort îngrozitor și să mă dau jos din pat și să mă duc să fac duș.

Bianca e o nevrotică. Vorbește mult, critică pe toată lumea, are „bunul” obicei să spună tot ce gândește, ceea ce i-a adus, de-a lungul timpului, multe antipatii, cum era și de așteptat. Așa, de pildă, a reușit să-și atragă ura soacrei ei, care s-a simțit jignită că-i critică tot timpul odorul, pe Tudor, un băiat cumsecade, dar un puturos fără margini și un răsfățat, învățat ca maică-sa să facă tot și care și-a imaginat că, după ce se însoară, nevasta va prelua toate treburile pe care le făcea până atunci maică-sa. Bianca a răbdat o vreme, pentru că îl iubea și-și dorea foarte mult o familie. știa că, în general, femeile, cu toată așa-zisa egalitate dintre sexe, sunt de fapt un fel de servitoare ale soților lor și s-a supus regulii.

Când a văzut însă că el nu mișcă absolut nimic, ba chiar devine nesimțit, a întors foaia. Tudor avea obiceiul ca, după ce se întorcea acasă, să se așeze în fața televizorului și să aștepte ca ea să-i pună în față mâncarea -nici prea caldă, nici prea rece, numai bună de mâncat -, iar de pe masă trebuia să nu lipsească nimic din ce i-ar putea fi de folos. într-o zi, în toiul unui meci important din Liga Campionilor, când Bianca se uita și ea liniștită la un film în camera ei, l-a auzit pe Tudor strigând-o ca din gură de șarpe. țin să subliniez că livingul, în care mânca Tudor, se află chiar lângă bucătărie, cele două încăperi fiind la o distanță de câțiva pași, iar Bianca era la etaj. Deci el o strigă ca un disperat, ea coboară, iar când o vede, el, foarte senin, îi spune: „N-ai pus sare pe masă, ești bună să mi-o aduci?” Bianca n-a izbucnit în clipa aceea. Aparent liniștită, s-a dus la bucătărie, a luat solnița și a golit-o în mâncarea din fața lui Tudor spunând: „Acum ești mulțumit?” în acel moment, el a fost atât de șocat de răzvrătirea ei, încât n-a scos o vorbă. Iar ea s-a dus înapoi la ea în cameră, să se uite mai departe la film.

Mai îmi amintesc un episod demn de povestit. Bianca e o ființă extrem de ordonată și nu suportă să-i umble o străină prin lucruri, așa că nu are menajeră. Are însă în baie câte un coș pentru fiecare tip de rufe. într-o dimineață, Tudor, care era obișnuit să se ducă în dressingul lui și să-și ia ce avea nevoie, toate fiind așezate într-o ordine desăvârșită, a constatat că nu mai avea ciorapi curați. Nici măcar perechi noi. Avea o ședință importantă și nu voia să întârzie. Așa că a trezit-o pe soția lui, care era liberă în ziua aceea, s-o întrebe de ciorapi. Bianca s-a ridicat din pat fără să protesteze, l-a luat de mână și l-a dus în baie. I-a arătat coșul plin de ciorapi și l-a întrebat senină: „Nu puteai să spui măcar că s-au terminat ciorapii curați și să-i bag la mașină? Nu mă așteptam din partea ta să faci un efort atât de mare, încât să-i bagi tu însuți la spălat, dar măcar să mă fi anunțat!”. „și acum, ce mă fac?” a întrebat el disperat. „Du-te și cumpără-ți alții! Iar dacă nu-ți convine ceva, întoarce-te la mămițica ta, că eu m-am cam săturat de tine!”

Gina, o altă prietenă, a făcut greșeala să se asocieze la firma ei cu iubitul ei. El este un tip plin de bani și Gina a sperat că așa va reuși să treacă peste criză. Numai că, după ce Mirel s-a implicat în treburile ei, relațiile lor s-au deteriorat tot mai mult. El, ca investitor majoritar, a început să-și impună părerile, să nu-i mai placă unii dintre angajații ei preferați, să emită pretenții, iar atmosfera a devenit tot mai tensionată. Când ajungeau acasă, în loc să lase problemele de serviciu la ușă, continuau să se certe din te-miri-ce pricină și au sfârșit prin a se despărți. Gina îl iubea mult și a suferit cumplit. Iar el, ca să-i dea o lecție, i-a făcut cadou toate acțiunile lui și a plecat. Afacerea ei e acum prosperă, dar Gina e profund nefericită. și nu numai atât, Mirel nu scapă nicio ocazie să se afișeze cu noile lui cuceriri oriunde știe că poate veni și Gina.

Acum e momentul să vă povestesc și despre mine. M-am măritat cu Andi încă din studenție și pot spune cu mâna pe inimă că ne iubim și acum la fel de mult ca la început. Avem doi copii minunați, iar el face tot posibilul să mă ajute la toate, nu doar la treburile casei și creșterea copiilor, ci îmi dă sfaturi prețioase și pentru cariera mea. în fiecare seară, indiferent cât de greu mi-ar fi fost peste zi, îl strâng în brațe și-i spun cât sunt de fericită că e alături de mine. Ani de zile am avut încredere totală unul în celălalt. Ne spuneam unul altuia absolut tot, ne sfătuiam cum ar fi mai bine să procedăm, am fost iubiți, amanți, prieteni, soț și soție, toate laolaltă.

Prietenele mele, ale mamei și chiar și mătușa mea aveau un fel de venerație pentru soțul meu, care părea prototipul bărbatului perfect, un exemplar demn de expus într-un muzeu. Iar eu mă simțeam foarte mândră și fericită.

Până într-o zi, când a trebuit să lucreze la un proiect foarte important cu o persoană venită din afara firmei, un consultant, care, de cum au început să lucreze, l-a monopolizat pur și simplu. Andi și-a imaginat că anumite lucruri nu o să-mi placă, așa că a invitat-o pe Delia la noi la masă, s-o cunosc și să știu cu cine are de-a face. Am constatat pe viu, ca să spun așa, că Delia n-avea niciun fel de jenă, considera că Andi, pe durata proiectului, trebuie să fie la dispoziția ei 24 din 24 de ore și nu s-a sfiit să profite de acest lucru. în plus, era o femeie frumoasă și foarte sexi. Andi nu părea deloc interesat de ea, însă, când am văzut cât este ea de agresivă și de insistentă, am început să mă tem pentru căsnicia mea. Era prima oară când mi se întâmpla așa ceva și m-am gândit, mare greșeală, să mă consult cu grupul mamei, cu prietenele mele, să mă învețe ele cum să-l scap pe Andi de Delia.

De îndată ce s-au apucat să lucreze, Andi venea tot mai târziu de la lucru, copiii îi simțeau lipsa, și eu îi duceam dorul, iar când ajungea acasă, adormea vorbind. Mătușa mea a dat tonul.

— Ai grijă, femeia asta i-a pus gând rău! Iar bărbații sunt toți o apă și-un pământ. Cad ca muștele, la prima chemare. Oricât de grozav ar fi bărbatul ăsta al tău, și recunosc că este, nu uita că în pantaloni are și el ce au toți ceilalți.

Răul a fost făcut. începusem să fiu bănuitoare, îl căutam prin buzunare când adormea, îi umblam la telefon și am găsit multe mesaje de la Delia, suficient de incriminatoare. Iar faptul că era tot timpul obosit și nu mai prea era preocupat de mine și de copii m-a făcut să cred că Andi… calcă pe de lături. Gândul ăsta mă distrugea. Ajunsesem să mi-i imaginez în tot felul de ipostaze, făcând dragoste, dezmierdându-se, ba chiar și vorbind despre mine, mi-l închipuiam pe Andi plângându-se că e plictisit de căsnicia noastră și o vedeam pe ea cu ochii minții încercând să-l consoleze.

De ziua lui, pregătisem o mică petrecere la care invitasem niște prieteni apropiați, comandasem bunătăți, pentru că nu m-am simțit în stare să le fac eu de data asta, toată lumea venise, cu toții îl așteptam, iar el întârzia să apară. M-a sunat la un moment dat și mi-a spus că e în drum spre casă, dar e prins în trafic și o să mai dureze.

M-am gândit că minte și că, probabil, e încă brațele acelei femei, care l-a serbat și ea în felul ei. Când a intrat în sfârșit pe ușă, părea mort de oboseală – cred și eu, după atâta sex sălbatic! -, s-a dus să facă un duș și pe urmă a fost atent cu toată lumea, la fel ca în fiecare an de ziua lui. L-am surprins de câteva ori moțăind într-un fotoliu, dar, cum copiii nu-i dădeau pace, le acorda toată atenția, fără să protesteze. După ce au plecat musafirii, m-a ajutat să strângem totul și a spălat vasele. Când am ajuns, în fine, în patul nostru, era aproape adormit. și, cu toate astea, m-a luat în brațe și a avut grijă să-mi spună:

— știu că n-o să mă crezi, dar te rog să te gândești bine. îmi iubesc familia mai mult ca orice pe lume, adică pe tine și pe copii. și nimic și nimeni, absolut nimeni n-ar reuși să schimbe acest lucru. Femeia asta cu care lucrez a încercat tot posibilul, crede-mă, e obișnuită ca niciun bărbat să nu-i cedeze. Eu i-am spus însă că, în privința mea, nu are rost să-și facă iluzii, pentru că va fi dezamăgită. Nu m-a crezut și a insistat. Am terminat proiectul, iar mâine ea pleacă. Mi-a spus că și-ar dori foarte mult să-și ia la revedere de la tine. Asta numai dacă și tu ai chef s-o vezi.

A doua zi, Delia ne-a făcut o vizită.

— Ai un bărbat… nici nu știu cum să-i spun, ca să nimeresc cuvântul potrivit. E unicat. știu bine ce spun, am cunoscut mulți bărbați la viața mea. Iar până acum, niciunul nu m-a refuzat. Tu ești conștientă ce bărbat ai lângă tine? în orice caz, eu, una, n-am mai întâlnit așa ceva. Te invidiez, să știi. Te iubește și e fericit, deși sunteți căsătoriți de atâta vreme. De f apt, vă invidiez pe amândoi că ați știut să păstrați flacăra iubirii aprinsă. Nimic nu e mai important în viață. Sunt o femeie frumoasă, știu bine cum și ce să fac pentru a cuceri un bărbat. Al tău însă a rămas de piatră, n-a făcut decât să-și ceară scuze că trebuie să mă refuze. Ai mare grijă de el! Aveți grijă unul de altul, pentru că trebuie să ai și tu calitățile tale, de vreme ce ți-e atât de fidel!

